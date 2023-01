Odbory:Proti Macronovej dôchodkovej reforme protestovalo 2,8 mil. ľudí

Paríž 31. januára (TASR) - Približne 2,8 milióna ľudí protestovalo v utorok proti francúzskej reforme dôchodkového systému, podporovanej prezidentom Emmanuelom Macronom. Demonštranti v deň protestu zorganizovali rôzne zhromaždenia a štrajky. Informovala o tom odborová organizácia CGT, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Macronova reforma dôchodkového systému okrem iného počíta so zvýšením veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Utorkový odhad účastníkov je vyšší než počas protestov 19. januára. Vtedy sa podľa CGT zhromaždili dva milióny ľudí, hoci úrady uviedli iba polovičný údaj.



Odbory CGT vyhlásili, že v utorok len v samotnom Paríži protestovalo okolo 500.000 ľudí. Parížska polícia informovala o 87.000 ľuďoch, čo je viac ako jej odhad 80.000 počas predchádzajúceho protestu.



Štrajkovala aj približne polovica učiteľov materských a základných škôl, uviedol hlavný odborový zväz učiteľov SNUIPP-FSU. Do štrajku sa zapojili aj zamestnanci rafinérií a skladov spoločnosti TotalEnergies.



K štrajku sa pridali dva hlavné odborové zväzy zamestnancov lyžiarskych vlekov a lyžiarskych stredísk. Okrem zmien v dôchodkovom systéme odmietajú úpravu systému poistenia v nezamestnanosti pre sezónnych pracovníkov.



Podľa prieskumu inštitútu OpinionWay protestné hnutie proti dôchodkovej reforme podporuje 61 percent obyvateľov Francúzska, čo je o tri percentuálne body viac než počas prvého januárového masového protestu.



Najkontroverznejšou časťou revízie dôchodkového systému je zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. AFP pripomína, že Francúzsko má v súčasnosti najnižší vek odchodu do dôchodku zo všetkých veľkých európskych ekonomík.



Dôchodková reforma bola vlani hlavným bodom predvolebnej kampane prezidenta Macrona. Ten v pondelok povedal, že zmeny sú "nevyhnutné, keď sa porovnávame so zvyškom Európy", kde ľudia zvyčajne odchádzajú do dôchodku neskôr.