Odchádzajúca fínska premiérka Marinová odstúpi z postu líderky SDP

Helsinki 5. apríla (TASR) - Odchádzajúca fínska premiérka Sanna Marinová po prehre v parlamentných voľbách v stredu oznámila, že v septembri odstúpi z postu líderky Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Dospela som k záveru, že sa nebudem znovu uchádzať o post líderky SDP na najbližšom straníckom zjazde v septembri," povedala 37-ročná Marinová novinárom v Helsinkách.



V politickej práci bude pokračovať ako poslankyňa, hoci sa šírili špekulácie o jej pôsobení na vrcholnom medzinárodnom poste.



"Neponúkli mi žiadne medzinárodné funkcie. Budem pokračovať ako členka parlamentu," vysvetlila.



Oznámila, že vo štvrtok podá demisiu svojej vlády, a priznala, že štvorročné obdobie v úrade premiérky si na nej vzalo svoju daň. "Moja odolnosť dostala počas týchto rokov niekedy poriadne zabrať," povedala.



Počas nadchádzajúcich rokovaní o vytvorení novej vlády má v úmysle viesť rozhovory SDP so stredopravou Národnou koaličnou stranou (KOK), ktorá zvíťazila v nedeľných parlamentných voľbách. Ak bude nová vláda zahŕňať aj sociálnych demokratov, neočakáva, že bude ministerkou.



Marinová bola na výslní európskej politiky, ale ani jej mimoriadna medzinárodná popularita sociálnym demokratom nepomohla získať dostatočné zastúpenie v parlamente, aby zostali pri moci.



SDP ako tretia v poradí získala 43 kresiel. Zaostala za konzervatívnou Národnou koaličnou stranou (KOK) so 48 kreslami a krajne pravicovou Stranou Fínov (PS) so 46 kreslami.