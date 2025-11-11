< sekcia Zahraničie
Odchádzajúci generálny riaditeľ Tim Davie je hrdý na tím BBC
Svoj odchod z funkcie generálneho riaditeľa BBC oznámil v nedeľu spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou.
Autor TASR
Londýn 11. novembra (TASR) - Odstupujúci generálny riaditeľ verejnoprávnej BBC Tim Davie v utorok ráno zvolal poradu zamestnancov. Pred vstupom do sídla televízie v Londýne novinárom povedal, že je na tím BBC „hrdý“ a potvrdil svoju neustálu podporu pre každého zamestnanca. TASR o tom informuje podľa webu BBC.
„Som tu, aby som viedol a podporoval BBC,“ uviedol Davie. „Som veľmi, veľmi hrdý na našich novinárov v tejto budove. Chcem poďakovať každému z nich. Robia skvelú prácu,“ dodal.
Svoj odchod z funkcie generálneho riaditeľa BBC oznámil v nedeľu spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou. Ich rezignácia súvisí s účelovou úpravou prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci spravodajského magazínu BBC Panorama. Bol odvysielaný krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2024.
V dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ boli časti jeho prejavu v deň útoku na Kapitol 6. januára 2021 zostrihané a pôsobili dojmom, že končiaci prezident svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.
Predseda Rady BBC Samir Shah sa ospravedlnil za „chybný úsudok“ týkajúci sa zostrihania Trumpovho prejavu.
Na tento prípad upozornil denník The Daily Telegraph. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová v piatkovom rozhovore pre denník obvinila BBC zo šírenia lží a označila ju za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“.
Problémy spôsobila aj správa o redakčných štandardoch, ktorá signalizovala „vážne a systémové“ zlyhania v oblasti nestrannosti a transparentnosti – napríklad v spravodajstve o vojne v Gaze či transgender témach.
Trump po správach o rezignáciách na svojej sociálnej sieti Truth Social poďakoval The Daily Telegraph za „odhalenie týchto skorumpovaných ,novinárov‘“. Davie vo vyhlásení adresovanom zamestnancom uviedol, že jeho odchod nebude okamžitý a že pracuje na „usporiadanej výmene vedenia“ v nasledujúcich mesiacoch.
Americký prezident BBC písomne pohrozil právnymi krokmi. Trumpovi právnici uviedli, že BBC musí do piatku stiahnuť upravený dokument, inak bude čeliť žalobe o „nie menej ako“ jednu miliardu dolárov. V liste tiež požadovali, aby televízia vydala oficiálne ospravedlnenie a odškodnila Trumpa za „ohromnú reputačnú a finančnú ujmu“, vysvetľuje agentúra Reuters.
„Som tu, aby som viedol a podporoval BBC,“ uviedol Davie. „Som veľmi, veľmi hrdý na našich novinárov v tejto budove. Chcem poďakovať každému z nich. Robia skvelú prácu,“ dodal.
Svoj odchod z funkcie generálneho riaditeľa BBC oznámil v nedeľu spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou. Ich rezignácia súvisí s účelovou úpravou prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci spravodajského magazínu BBC Panorama. Bol odvysielaný krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2024.
V dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ boli časti jeho prejavu v deň útoku na Kapitol 6. januára 2021 zostrihané a pôsobili dojmom, že končiaci prezident svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.
Predseda Rady BBC Samir Shah sa ospravedlnil za „chybný úsudok“ týkajúci sa zostrihania Trumpovho prejavu.
Na tento prípad upozornil denník The Daily Telegraph. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová v piatkovom rozhovore pre denník obvinila BBC zo šírenia lží a označila ju za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“.
Problémy spôsobila aj správa o redakčných štandardoch, ktorá signalizovala „vážne a systémové“ zlyhania v oblasti nestrannosti a transparentnosti – napríklad v spravodajstve o vojne v Gaze či transgender témach.
Trump po správach o rezignáciách na svojej sociálnej sieti Truth Social poďakoval The Daily Telegraph za „odhalenie týchto skorumpovaných ,novinárov‘“. Davie vo vyhlásení adresovanom zamestnancom uviedol, že jeho odchod nebude okamžitý a že pracuje na „usporiadanej výmene vedenia“ v nasledujúcich mesiacoch.
Americký prezident BBC písomne pohrozil právnymi krokmi. Trumpovi právnici uviedli, že BBC musí do piatku stiahnuť upravený dokument, inak bude čeliť žalobe o „nie menej ako“ jednu miliardu dolárov. V liste tiež požadovali, aby televízia vydala oficiálne ospravedlnenie a odškodnila Trumpa za „ohromnú reputačnú a finančnú ujmu“, vysvetľuje agentúra Reuters.