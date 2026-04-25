Odchádzajúci maďarský premiér Orbán nezasadne v novom parlamente
Po prehre v parlamentných voľbách sa podľa vlastných slov chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 25. apríla (TASR) - Odchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že v novom zložení maďarského parlamentu nebude pôsobiť ako poslanec. Po prehre v parlamentných voľbách sa podľa vlastných slov chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Keďže poslanecké kreslo, ktoré som získal ako líder kandidátky Fideszu a KDNP, je v skutočnosti poslaneckým kreslom pre Fidesz, rozhodol som sa ho vrátiť. V súčasnosti nie som potrebný v parlamente, ale pri reorganizácii národného tábora,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Facebook.
Orbán je členom maďarského parlamentu od roku 1990. Maďarská ústava nevylučuje vykonávanie poslaneckého mandátu popri vládnej funkcii.
Dlhoročný maďarský premiér svoje rozhodnutie oznámil po zasadnutí predsedníctva Fideszu, na ktorom podľa agentúry MTI padlo viacero dôležitých rozhodnutí. Poslanecký klub strany prejde radikálnou reštrukturalizáciou a jeho predsedom bude doterajší šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Predsedníctvo zároveň odporučilo, aby Orbán pokračoval na čele strany.
Na Orbánovo rozhodnutie zotrvať na čele Fideszu už reagoval aj víťaz parlamentných volieb a budúci premiér Péter Magyar. „Tento samozvaný ‚pouličný bojovník‘ stále nie je schopný jednej veci: prevziať zodpovednosť. Viktor Orbán sa stal Ferencom Gyurcsánym strany Fidesz. Proti šéfovi mafie neexistuje žiadna demokratická opozícia,“ skonštatoval na sociálnej sieti X.
