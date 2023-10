Odchádzajúci novozélandský premiér uznal porážku vo voľbách

Wellington 14. októbra (TASR) - Novozélandský premiér Chris Hipkins v sobotu priznal neúspech svojej Novozélandskej strany práce v parlamentných voľbách. Novú vládu tak bude viesť konzervatívec Christopher Luxon, informovala agentúra AP, ktorá dodala, že sčítanie hlasov odovzdaných vo voľbách sa ešte neskončilo.



Po spočítaní väčšiny hlasov mala Luxonova Národná strana asi 40 percent hlasov. Podľa novozélandského pomerného volebného systému sa očakáva, že Luxon (53) vytvorí koalíciu s libertariánskou stranou ACT.



AP konštatovala, že voliči na Novom Zélande sa po šiestich rokoch liberálnej vlády, ktorú väčšinu času viedla Jacinda Ardernová, rozhodli pre zmenu.



Odchádzajúci premiér Hipkins, ktorý po odstúpení Ardernovej strávil vo vrcholovej funkcii iba deväť mesiacov, v sobotu neskoro večer (miestneho času) informoval svojich sympatizantov, že Luxonovi zatelefonoval, aby uznal svoju volebnú porážku.



V príhovore k svojim priaznivcom uviedol, že labouristi vo voľbách nedosiahli výsledok, aký by si želal, preto on nie je v pozícii, aby skladal novú vládu. Napriek tomu členov a fanúšikov vyzval, aby boli hrdí na to, čo strana za posledných šesť rokov dosiahla .



Ardernová nečakane odstúpila z funkcie premiérky v januári s tým, že už na to nemá dosť síl. Posledné voľby vyhrala s veľkým náskokom, no jej popularita klesla, pretože ľudia boli unavení z obmedzení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, k čomu sa pridala inflácia ohrozujúca ekonomiku.



Hipkins do prevzatia premiérskeho postu pôsobil ako minister školstva a vo vláde bol zodpovedný aj za boj proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-19.