Odchádzajúci poľský prezident Duda telefonoval s Trumpom

Varšava 7. júna (TASR) - Odchádzajúci poľský prezident Andrzej Duda uviedol v príspevku na platforme X, že v piatok viedol „veľmi dobrý“ telefonický rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Lídri okrem iného hovorili o obrane a bezpečnosti Poľska, informuje TASR podľa príspevku Dudu.



„Absolvoval som veľmi dobrý telefonát s prezidentom Trumpom. Hlavnými témami bola bezpečnosť Poľska a nášho regiónu v kontexte nedávneho summitu (Bukureštskej deviatky) B9 vo Vilniuse, nadchádzajúci summit NATO v Haagu a tiež zvýšenie výdavkov na obranu členských štátov (Aliancie),“ upresnil Duda. Na summite NATO, ktorý sa bude konať 24. až 25. júna, bude Poľsko ešte zastupovať odchádzajúci prezident.



„Zároveň som ubezpečil prezidenta Trumpa, že víťazstvo Karola Nawrockého v (poľských) prezidentských voľbách zaručuje pokračovanie v kľúčových aspektoch našej národnej politiky, najmä v oblasti udržiavania silných transatlantických vzťahov a blízkej spolupráce Poľska so Spojenými štátmi, a to tak na inštitucionálnej úrovni, ako aj osobne s prezidentom Trumpom,“ napísala poľská hlava štátu v príspevku.



Karol Nawrocki zvíťazil v nedeľu v druhom kole poľských prezidentských volieb so ziskom 50,89 percenta hlasov. Začiatkom mája, necelé tri týždne pred voľbami, ho ako konzervatívneho prezidentského kandidáta prijal v Bielom dome americký prezident Donald Trump, ktorý mu vyjadril podporu.