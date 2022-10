Odchádzajúci ukrajinský veľvyslanec Meľnyk tvrdí, že nebude mlčať

Berlín 14. októbra (TASR) - Odchádzajúci ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Meľnyk, známy svojimi kontroverznými vyjadreniami, sa bude usilovať o ovplyvnenie politiky v Nemecku aj po svojom návrate do Kyjeva. TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA, pre ktorú to Meľnyk povedal krátko pred svojím odchodom z Berlína.



Meľnyk podľa vlastných slov nechce stáť v ceste svojmu nástupcovi alebo byť naďalej akýmsi tieňovým veľvyslancom v Berlíne, avšak dodal: "Nemôžem sľúbiť, že budem ticho".



"Je možné, že pridám jeden alebo dva komentáre - dokonca aj ostré - keď budem vidieť, že v Nemecku niečo nefunguje, čo sa týka podpory mojej krajiny," vyhlásil Meľnyk.



Bývalý ukrajinský ambasádor zverejnil počas svojho osemročného pôsobenia na tomto poste sériu nediplomatických vyjadrení, napríklad na adresu nemeckej vlády, ktorá po začiatku invázie váhala, či poskytnúť Ukrajine dodávky zbraní.



Naposledy ostro odsúdil návrhy miliardára Elona Muska na ukončenie vojny na Ukrajine, a to aj s použitím vulgarizmu.



V Kyjeve nastúpi Meľnyk na post na ministerstve zahraničných vecí. Diskutuje sa pritom aj o funkcii námestníka šéfa diplomacie, ukrajinská vláda však ešte nedospela ku konečnému rozhodnutiu.



Meľnykovým nástupcom v Berlíne je Olexij Makejev, ktorý roky pôsobil vo funkcii politického riaditeľa na ministerstve zahraničných vecí v Kyjeve.