Odchod Británie z EÚ môže stáť automobilový sektor vyše 10 mld. eur

Frankfurt nad Mohanom 8. októbra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie bez uzatvorenia dohody a udržania bezproblémového cezhraničného obchodu by mohol automobilky a dodávateľov v sektore stáť viac než 10 miliárd eur. Povedal to vo štvrtok finančný riaditeľ nemeckej automobilky BMW Nicolas Peter, ktorý sa odvolal na odhady Združenia európskych výrobcov automobilov (ACEA).



"ACEA odhaduje, že by to (tvrdý brexit) mohlo automobilky a dodávateľské firmy stáť približne 10 až 11 miliárd eur," povedal Peter pre novinárov prostredníctvom videokonferencie. Samotná BMW vyčlenila na prípravy na brexit tento rok milióny eur.



"Potrebujeme obchod, ktorý nebudú zaťažovať dovozné clá," uviedol Peter. Zároveň dodal, že aj po splnení tejto podmienky je dôležité, aby bol cezhraničný obchod plynulý, bez byrokracie, pretože automobilová výroba funguje na systéme just-in-time.



Podľa Nicolasa Petra bude okrem toho potrebné, aby Británia a Európska únia pokračovali rovnako aj v oblasti emisných požiadaviek. Pre automobilky je to dôležité, aby mohli ponúkať svoje autá na všetkých európskych trhoch.