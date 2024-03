Odchod lode s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy posunuli

Larnaka 11. marca (TASR) - Odchod lode Open Arms s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy naplánovaný z cyperského prístavu Larnaka na nedeľu sa posúva pre technické problémy. Loď vypláva najskôr v pondelok ráno. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na cyperský rozhlas (RIK).



Loď Open Arms patriaca rovnomennej španielskej humanitárnej organizácii podľa cyperskej vlády nesie približne 200 ton potravín, pitnej vody a liekov. Ide o prvú plavbu v rámci humanitárneho koridoru z Cypru do Pásma Gazy, otvorenie ktorého v piatok avizovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a cyperský prezident Nikos Christodoulidis, pripomína DPA. Von der Leyenova vtedy vyjadrila presvedčenie, že koridor by mohol byť otvorený v nedeľu.



Šéfka EK v nedeľu uviedla, že tento koridor je nevyhnutný a situáciu v Pásme Gazy označila za humanitárnu katastrofu. Dodala, že Izrael s touto námornou operáciou súhlasil. "Izraelčania môžu tovar skontrolovať na cyperskej strane a uskutočniť bezpečnostné kontroly. Loď môže následne zamieriť do Pásma Gazy," povedala von der Leyenová pre nemeckú televíznu stanicu ZDF. Prístav Larnaka je od Pásma Gazy vzdialený približne 400 kilometrov, píše DPA.



Prístup do prístavov na pobreží Pásma Gazy nie je pre veľké lode možný a preto spočiatku nebolo jasné, ako tam loď pristane a ako sa ľudia dostanú k dodávkam pomoci, pripomína DPA. Armáda USA spolu s ďalšími krajinami chce preto na pobreží tejto enklávy zriadiť dočasný prístav, kde budú môcť pristáť aj lode s humanitárnou pomocou. Výstavba prístavu má trvať dva mesiace.



Humanitárna situácia osôb v Pásme Gaza sa v posledných týždňoch vystupňovala a v enkláve je nedostatok základných potrieb, dodáva DPA.