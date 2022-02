Z funkcie odchádza už piaty Johnsonov poradca

Londýn 4. februára (TASR) – Z funkcie odstúpila v piatok ďalšia poradkyňa britského premiéra Borisa Johnsona. Ako na Twitteri napísal Paul Goodman, redaktor konzervatívneho webového portálu Conservative Home, na svoj post rezignovala Elena Narozanskiová zodpovedná za oblasť rovnosti žien, kultúru a boj proti extrémizmu.



Denník The Guardian pripomína, že jej odchod nasleduje po tom, čo vo štvrtok ohlásili rezignáciu štyria Johnsonovi spolupracovníci - šéfka zboru poradcov Munira Mirzaová, šéf Johnsonovho úradu Dan Rosenfield, premiérov hlavný osobný tajomník Martin Reynolds a šéf komunikačného oddelenia Jack Doyle.



Mirzaová, ktorá s Johnsonom spolupracovala 14 rokov ešte v časoch, keď bol starostom Londýna, odstúpila po tom, čo sa šéf britskej vlády opakovane odmietol ospravedlniť za svoje výroky na adresu šéfa Labouristickej strany Keira Starmera v súvislosti s prípadom sexuálneho násilníka a pedofila Jimmyho Savilea.



Greg Hands, štátny tajomník na ministerstve obchodu zodpovedný za oblasť energetiky, odchod uvedených poradcov, ktorí boli s výnimkou Mirzaovej zapletení do škandálu okolo večierkov na Downing Street počas lockdownu, komentoval slovami, že ide o súčasť zmien plánovaných samotným predsedom vlády.



"Premiér v pondelok celkom jednoznačne povedal, že nastanú zmeny na hlavných postoch na Downing Street 10, a to aj urobil," uviedol Hands pre televíziu Sky News.



Johnson pre účasť na hromadných akciách, ktoré boli počas lockdownu zakázané, čelí tlaku zo strany opozičných politikov i viacerých predstaviteľov jeho Konzervatívnej strany, aby odstúpil z funkcie.