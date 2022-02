Oddiely čečenského vodcu sa pripojili k ruským jednotkám na Ukrajine

Moskva 27. februára (TASR) - Čečenský vodca a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina - Ramzan Kadyrov - v sobotu informoval, že čečenskí bojovníci sa už zapojili do tzv. ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.



Ako informovala agentúra Reuters, vo videu zverejnenom na internete sa Kadyrov chválil, že čečenské jednotky doteraz neutrpeli žiadne straty.



Povedal tiež, že ruské sily by mohli ľahko dobyť veľké ukrajinské mestá vrátane hlavného mesta Kyjev, ale ich úlohou je vyhnúť sa stratám na životoch.



"Prezident (Putin) sa rozhodol správne a jeho príkazy budeme plniť za každých okolností," povedal Kadyrov.



Kadyrov sa často označuje za Putinovho "pešiaka" a tak vo svojom vyhlásení opakoval slová ruského prezidenta, ktorý v piatok vyzval Ukrajincov, aby povstali proti svojej vlastnej vláde, pričom uviedol, že ju tvoria "neonacisti".



Ukrajinskí predstavitelia tieto tvrdenia na svoju adresu označili za absurdné, uviedol Reuters.



Agentúra pripomenula, že Kadyrov už v minulosti vyslal svoje sily ako podporu do vojenských operácií rozpútaných Kremľom - napr. do Sýrie a Gruzínska.



Kadyrov zverejnil svoje video v situácii, keď ruské sily v sobotu, už tretí deň po sebe, útočili na ukrajinské mestá delostreleckou paľbou i riadenými strelami.



Zábery na tisíce čečenských bojovníkov zhromaždených na hlavnom námestí v čečenskej metropole Groznyj a deklarujúcich pripravenosť ísť bojovať na Ukrajinu sa objavili vo vysielaní štátom podporovanej ruskej spravodajskej stanici RT v piatok, dodal Reuters.