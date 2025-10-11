< sekcia Zahraničie
Odeon Héróda Attica v Aténach uzavrú z dôvodu reštaurovania
Autor TASR
Atény 11. októbra (TASR) - Odeon Héróda Attika, divadlo v gréckej metropole Atény, uzavrú po skončení tohtoročnej sezóny z dôvodu reštauračných prác, oznámilo v stredu ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA. Divadlo sa nachádza na úpätí aténskeho vrchu Akropola a je jedno z najznámejších starovekých v Grécku.
Rezort uviedol, že lokalita bude od polovice októbra približne tri roky neprístupná pre verejnosť. Je to kamenná rímska divadelná stavba nachádzajúca sa na juhozápadnom svahu Akropoly v Aténach v Grécku. Stavbu dokončili v roku 161 a následne ju renovovali až v roku 1950.
Záverečné predstavenie v divadle sa uskutoční 16. októbra za účasti gréckej skladateľky Evanthie Reboutsikovej a symfonického orchestra z Istanbulu, ktorý sa špecializuje na interpretáciu filmovej hudby a populárnych diel. Takmer 1900 rokov stará stavba bude uzavretá, aby sa mohli odstrániť škody spôsobené starnutím, vlhkosťou a predchádzajúcimi opravami.
Odeon, postavený okolo roku 160 n. l. aténsko-rímskym aristokratom Héródom Atticom na počesť svojej mladej zosnulej manželky Regilly, trpí najmä vplyvom mikroorganizmov. Okrem iného sa preskúma a zlepší stabilita niektorých častí stien. Modernizujú aj zákulisné priestory. Na reštauračné práce bude dohliadať tím z Národnej technickej univerzity v Aténach.
Od roku 1955 slúži divadlo ako hlavné miesto konania Aténskeho festivalu a hostilo už mnoho medzinárodných produkcií. Vystupovali tam umelci od Marie Callasovej a Franka Sinatru až po Berlínsku filharmóniu, Luciana Pavarottiho, Stinga a Foo Fighters. Obnovené divadlo by mali otvoriť v roku 2028.
