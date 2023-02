Odesa a priľahlá oblasť sa pre haváriu v rozvodni ocitli bez elektriny

Kyjev 4. februára (TASR) - Celé mesto Odesa i časť Odeskej oblasti na juhozápade Ukrajiny sa v sobotu ocitli bez dodávok elektrického prúdu v dôsledku rozsiahlej havárie v rozvodni energetickej spoločnosti Ukrenerho.



O možných príčinách havárie zatiaľ nie sú žiadne informácie, dodala britská stanica BBC monitorovaná agentúrou TASR.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ nariadil poslať do Odesy všetky výkonné generátory, ktoré má ministerstvo energetiky k dispozícii.



Vo svojom statuse zverejnenom na platforme Telegram Šmyhaľ napísal, že do mesta by mala byť dopravená aj elektráreň s plynovou turbínou s výkonom 25 MW, ktorú poskytli Spojené štáty americké.



Dodal tiež, že ministerstvu zahraničných vecí dal tiež za úlohu požiadať Turecko o dodatočnú podporu v podobe vyslania špeciálnych lodí s pohonným systémom na výrobu elektrickej energie.



Premiér napísal, že v prvom rade budú elektrinou zásobované zariadenia kritickej infraštruktúry a bytové domy, kde je dodávka tepla závislá od elektriny.



K rozsiahlej havárii v rozvodni došlo v sobotu ráno. Podľa Šmyhaľa bola táto rozvodňa predtým niekoľkokrát poškodená v dôsledku útokov ruskej armády. Podľa používateľov sociálnych sietí ide o rozvodňu Usatove v okolí Odesy, kde v sobotu skoro ráno vypukol silný požiar.



Odeská oblasť patrí k tým regiónom Ukrajiny, ktoré sú najviac postihnutých raketovými útokmi ruskej armády.



Škody pri nich utrpeli prakticky všetky vysokonapäťové rozvodne v regióne, informovala spoločnosť Ukrenerho. Hoci niektoré škody boli opravené, riadené odstávky v dodávkach elektrickej energie sú naďalej nutné, pričom dochádza aj k opakovaným náhlym výpadkom v dodávkach, podotkla spoločnosť vo svojom vyhlásení.



Okrem prístavu sa v Odese nachádza mnoho dôležitých priemyselných podnikov.