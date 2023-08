Odesa znovu otvorila niektoré pláže pre plavcov

Odesa 12. augusta (TASR) - Odesa, najväčšie prístavné mesto Ukrajiny na pobreží Čierneho mora, oficiálne znovu otvorila niektoré pláže pre plavcov. Je to prvýkrát od začiatku ruskej invázie. Plávanie je však zakázané počas leteckých poplachov, informovali v sobotu miestni predstavitelia. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Po vpáde Ruska na Ukrajinu vlani vo februári bola Odesa často terčom raketových a dronových útokov, čo viedlo k umiestneniu námorných mín do pobrežných vôd. Pláže boli z bezpečnostných dôvodov preventívne zatvorené, pretože občas dochádzalo k výbuchom mín.



Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper na platforme Telegram napísal, že rozhodnutie znovu otvoriť pláže urobili spoločne civilná a vojenská správa mesta. Pláže budú prístupné od 08.00 h do 20.00 h.



Z dôvodu bezpečnosti bola medzi dve móla natiahnutá ochranná protimínová sieť, ktorá má zabrániť zrážke plavcov s mínami v plytkej vode. Plavčík a bývalý potápač Olexandr vysvetlil, že o sieť a viditeľné míny sa postarajú príslušníci pohotovostných služieb.



Znovuotvorenie týchto pláží poskytuje miestnym obyvateľom, ktorí radi plávajú a slnia sa, tak veľmi potrebnú úľavu počas prebiehajúcej vojny.