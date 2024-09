ODHALENIE VRAHA PO 16 ROKOCH: Ženu zabil a ukryl pod vrstvou cementu

Soul 24. septembra (TASR) - Polícia v Južnej Kórei zadržala muža, ktorý sa priznal k vražde svojej priateľky spred 16 rokov. Jej telo po vražde ukryl na svojom balkóne pod vrstvou cementu, oznámila v utorok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Páchateľ v októbri 2008 svoju priateľku počas hádky udrel tupým predmetom, na následok čoho zomrela, uviedla polícia. Jej telo zabalil do veľkej cestovnej tašky, ktorú ukryl na svojom balkóne tak, že naň naskladal tehly, ktoré pokryl desaťcentimetrovou vrstvou cementu.



Ženu vyhlásili za nezvestnú až po troch rokoch. Podozrivý počas vyšetrovania v roku 2011 polícii povedal, že sa rozišli a prípad zostal nevyriešený pre nedostatok dôkazov.



Policajný predstaviteľ uviedol, že telo sa nepodarilo nájsť skôr z dôvodu, že bolo umiestnené na malom balkóne a že miestnosť bola v podstate prázdna od roku 2016, keď bol páchateľ zadržaný za užívanie drog. Nehnuteľnosť bola potom podľa vlastníka používaná ako úložný priestor.



Telo zavraždenej ženy objavil minulý mesiac pracovník, ktorý hľadal úniky vody. Polícia pri prehliadke zistila, že telo ženy je "do istej miery zachované". Polícii sa preto prostredníctvom odtlačkov prstom podarilo identifikovať ženu.



Muža predvolali na vypočutie, kde sa priznal k vražde. Páchateľ by podľa policajného predstaviteľa mal byť čoskoro trestne stíhaný.