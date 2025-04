Odhalili 6 prípadov podvýživy u detí v gréckom utečeneckom tábore

Atény 7. apríla (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok informovala, že identifikovala prvé prípady podvýživy v utečeneckom tábore na gréckom ostrove Samos. Tento tábor opakovane kritizovali ľudskoprávne skupiny pre nebezpečné životné podmienky, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Lekári MSF diagnostikovali u šiestich detí zo Sýrie a Afganistanu vo veku od šiestich mesiacov do šiestich rokov akútnu podvýživu, ktorá si vyžaduje okamžitú pozornosť, uviedla organizácia. Bezprostredne však nevedela potvrdiť, či podvýživu zapríčinil život v tábore, hoci podmienky v ňom „ohrozovali ich zdravie“. Podľa MSF prišli deti do krajiny v roku 2025.



„Žiadne dieťa by nemalo trpieť podvýživou v dôsledku systematického zanedbávania,“ povedala generálna riaditeľka gréckej MSF Christina Psarrová s výzvou na okamžitú reakciu. Podľa jej slov tvoria približne štvrtinu obyvateľov tábora deti. Ministerstvo pre emigráciu oznámilo, že v pondelok zverejní vyhlásenie.



Grécko podľa údajov OSN zaznamenalo v roku 2024 prudký nárast počtu príchodov migrantov. V roku 2025 smerovala takmer tretina z migrantov prichádzajúcich do južnej Európy z oblastí Blízkeho východu a Afriky práve do Grécka.



Rozľahlý, no preplnený tábor na ostrove Samos obohnaný ostnatým drôtom financuje Európska únia. Vláda zariadenie otvorila v roku 2021, aby nahradila bývalý tábor Vathy – preplnené, potkanmi zamorené stanové mestečko pre 7000 ľudí, píše AFP.



Skupina na ochranu ľudských práv Amnesty International označila podmienky v tábore Samos za „neľudské a ponižujúce“ v obdobiach, keď tam dochádza k preľudneniu. V tom čase miesto sužuje nedostatok vody a iných základných potrieb, upresnila.



MSF vyzvala Grécko a EÚ, aby zabezpečili primeranú pediatrickú starostlivosť a výživu v tábore na Samose a obnovili finančnú podporu pre žiadateľov o azyl, ktorá sa pozastavila v júni minulého roka.