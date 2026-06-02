ODHALILI KOKAÍN V BANÁNOCH: Drogy mali hodnotu vyše 42 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Informáciu o podozrivom kontajneri dostali orgány v novembri 2025 od francúzskej colnej správy.

Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokaínu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kilogramov tejto drogy. Podľa servera hang.hu to uviedol v utorok na tlačovej konferencii vedúci maďarského Úradu pre drogovú kriminalitu Národného vyšetrovacieho úradu pohotovostnej polície (KR NNI) Máté Csupor, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa slov Csupora dosahuje hodnota kontrabandu na čiernom trhu 15 miliárd forintov (42,3 milióna eur).

Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko. Informáciu o podozrivom kontajneri dostali maďarské orgány v novembri 2025 od francúzskej colnej správy.

Kontajnery dorazili vlani 17. novembra do nemeckého prístavu Brémy, odkiaľ časť nákladu pokračovala vlakom do Maďarska a časť kamiónmi do Rumunska.

Do cezhraničnej operácie s cieľom rozložiť pašerácku sieť sa okrem maďarskej polície a Národného úradu pre dane a clá (NAV) intenzívne zapojili aj partnerské bezpečnostné zložky zo Slovenska, Nemecka a Česka.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
