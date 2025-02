Odhalili miesto, odkiaľ Schollovci vypustili protinacistické letáky

Berlín 25. februára (TASR) - Mníchovská univerzita (LMU) určila presné miesto, odkiaľ študenti - súrodenci Hans a Sophie Schollovci - 18. februára 1943 naposledy vypustili do átria svoje letáky skupiny Biela ruža, vyzývajúce na odboj proti nacistickému režimu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



O protestnej akcii Schollovcov sa dozvedel správca LMU, ktorý následne informoval úrady. Súrodencov prichytili 18. februára 1943 pri distribúcii v poradí šiestej série letákov, odovzdali gestapu a krátko nato popravili spolu s ich spolužiakom Christophom Probstom.



Hoci ide o pravdepodobne jednu z najznámejších akcií odbojárov, presný sled udalostí zostával dlho nejasný - až doteraz. Kde presne Schollovci stáli pri vypúšťaní letákov na Mníchovskej univerzite, sa výskumníkom podarilo určiť vďaka rekonštrukcii udalostí. Toto miesto podľa pondelkového vyhlásenia LMU odteraz pripomína pamätná tabuľa na druhom podlaží galérie univerzitnej budovy.



Ako poznamenal historik Hans Günter Hockerts, ktorý výskum viedol, Sophie Schollová pri výsluchu povedala, že letáky pustila "vo svojej roztopašnosti alebo hlúposti". Hockerts preto samotné rozhadzovanie letákov, ktoré sa stalo symbolom odporu Bielej ruže, označil za nešťastie v skutočnej histórii - stalo osudným nielen pre súrodencov, ale nepriamo aj pre všetkých ich spolubojovníkov.



Biela ruža je jedna z najznámejších odbojových skupín proti nacistickému Nemecku, zložená z prevažne zástupcov akademickej obce Mníchovskej univerzity. Aktívna bola v rokoch 1942 až 1943 až do popravy jej ústredných členov - súrodencov Schollovcov, Probsta Alexandra Schmorella, Williho Grafa a profesora Kurt Huber.



Na odpor vyzývali prostredníctvom letákov. Skupinu v Mníchove napríklad pripomínajú kópie tých istých letákov, ktoré sú zapustené do zeme pred hlavným vchodom do LMU. Nedávno tam symbolické biele ruže položil aj prezident SR Peter Pellegrini.