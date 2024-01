Odhalili pochybenia vo vyšetrovaní zneužívania detí v Rochdale

Londýn 15. januára (TASR) - Zlyhania polície a sociálnych pracovníkov na severe Anglicka spôsobili, že miestne dievčatá boli dlhé roky sexuálne zneužívané a ponechané napospas organizovanej skupine pedofilov. Vyplýva to z nezávislého posudku zverejneného v pondelok, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



Autori 173-stranového posudku, ktorý je výsledkom šesťročného vyšetrovania nariadeného starostom grófstva Veľký Manchester, preskúmali prípady zneužívania 111 detí v meste Rochdale medzi rokmi 2003 až 2013.



Zistili, že existujú dôkazy, podľa ktorých bolo 74 detí sexuálne vykorisťovaných a v 48 prípadoch došlo k "závažným pochybeniam" pri ich ochrane. Autori zároveň identifikovali 96 mužov, ktorí stále predstavujú potenciálne riziko pre deti, a upozornili na viaceré neúspešné vyšetrovania polície vo Veľkom Manchestri.



Podľa stanice Sky News správa tiež poukazuje na zjavnú ľahostajnosť miestnych orgánov voči stovkám mladistvým, predovšetkým dievčatám bielej pleti z chudobného prostredia, ktoré boli identifikované ako potenciálne obete zneužívania mužmi juhoázijského pôvodu.



Operácia 'Span', ktorá v roku 2012 vyvrcholila odsúdením deviatich mužov v prípade hromadného znásilňovania dievčat vo veku 12 rokov, bola svojho času manchesterskou políciou označovaná za "fantastický výsledok pre spravodlivosť".



Posudok zverejnený v pondelok však zistil, že policajná operácia neriešila množstvo iných zločinov a nezohľadnila obvinenia detí, čím nechala ich páchateľov bez potrestania.



Problému nebola podľa autorov dokumentu venovaná dostatočná pozornosť, a to ani napriek upozorneniam zo strany vedúcich pracovníkov na polícii a v sociálnej starostlivosti o deti, ktorí si uvedomovali rozsah zneužívania.



"Postupne sa začali policajné operácie, ktoré však nemali dostatok zdrojov na to, aby zodpovedali rozsahu organizovaného vykorisťovania v tejto oblasti," konštatoval jeden z autorov posudku Malcolm Newsam, odborník na starostlivosť o deti.



"V dôsledku toho boli deti vystavené riziku a mnohí z ich zneužívateľov dodnes neboli zadržaní," dodal Newsam.



Posudok tiež obhajuje konanie dvoch informátoriek - šéfky krízového tímu Sary Rowbothamovej a Maggie Oliverovej, bývalej vyšetrovateľky manchesterskej polície, ktorá v prípade vyjadrovala znepokojenie aj napriek kritike svojich nadriadených. Z policajného zboru napokon odišla.



Autori rozsiahleho dokumentu konštatujú, že obe upozorňovali na jasné dôkazy "sériového znásilňovania nespočetného množstva detí v Rochdale", ale v tomto smere neboli ich obavy vypočuté.



"Deti boli ponechané na milosť a nemilosť násilníkom, pretože polícia vo Veľkom Manchestri a sociálna starostlivosť o deti nedostatočne reagovali na vážne zneužívanie zraniteľných detí," uvádza sa v závere posudku.