Odhalili rozsiahle daňové úniky pri predaji ropy 'Ndranghetou

Rím 27. júna (TASR) - Talianske úrady zaistili majetok v hodnote 140 miliónov eur v rámci rozsiahleho vyšetrovania daňových únikov týkajúcich sa obchodovania s ropou, ktoré viedla kalábrijská mafia 'Ndrangheta. Oznámila to vo štvrtok talianska finančná polícia, píše TASR podľa agentúry DPA.



Dovedna päť spoločností je podozrivých zo zapojenia do podvodného obchodovania riadeného 'Ndranghetou, ktorá sídli v Kalábrii, no pôsobí na medzinárodnej úrovni.



Razie prebehli v Taliansku i v Nemecku. Zaistených bolo 80 nehnuteľností, a to len na území Talianska, a tiež 28 podnikov, tri z nich v Nemecku. Išlo o majetky spoločností, ktoré sa zaoberali obchodovaním s ropou, prepravou a prenájmom nehnuteľností. Zadržaných bolo aj vyše 80 vozidiel, viacero luxusných hodiniek a zhruba milión eur v hotovosti.



Operácia nazvaná Andrea Doria, ktorú koordinovali kalábrijskí prokurátori bojujúci proti mafii, odhalila sofistikovaný systém podvodov pri obchodovaní s ropou, ktoré umožňovali istým spoločnostiam vyhnúť sa plateniu daní z pridanej hodnoty či spotrebných daní. Zapojené doň boli aj schránkové spoločnosti či miestni realitní agenti.