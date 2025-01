Odhalili ukrajinské firmy, ktoré spolupracovali s Ruskom na dronoch

Kyjev/Londýn 21. januára (TASR) - Ukrajinská tajná služba SBU odhalila niekoľko ukrajinských firiem, ktoré do Ruska dodávali mikročipy pre rakety a útočné drony. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy britskej stanice BBC.



Firmy so sídlom v Charkovskej, Černovickej a Odeskej oblasti dodávali elektronické komponenty na výrobu rakiet a bezpilotných lietadiel do Ruska vďaka obchádzaniu medzinárodných sankcií uvalených po invázii ruskej armády na Ukrajinu.



Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že odhalené ukrajinské spoločnosti sú súčasťou veľkej medzinárodnej korporácie, ktorá bola založená v Ruskej federácii a vyrába jedinečné mikročipy a elektronické dosky využívané v navigačných a riadiacich systémoch balistických a riadených striel, ako je Ch-101, Kalibr a Iskander-K.



Niektoré z týchto dosiek sa používajú aj pre navádzacie systémy samovražedných bezpilotných lietadiel, viacnásobných odpaľovacích raketových systémov Tornado-G a v palubných navigáciách v útočných a prieskumných vrtuľníkov Ka-52, uviedla SBU.



Za partnerskú firmu ukrajinských subjektov v Rusku bol v správe SBU označený podnik SpecTechMaš.