< sekcia Zahraničie
Odkaz tohtoročného Svetového dňa osteoporózy znie: Je to neprijateľné!
Cieľom dňa je upriamiť pozornosť na toto závažné ochorenie, prevenciu či najlepšiu diagnostiku a terapiu.
Autor TASR
Ženeva/Bratislava 19. októbra (TASR) - Kampane týkajúce sa Svetového dňa osteoporózy, ktorý pripadá na 20. októbra, zastrešuje Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (IOF). Pripomína sa od roku 1997 a od roku 1998 sa na jeho propagácii podieľa aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Cieľom dňa je upriamiť pozornosť na toto závažné ochorenie, prevenciu či najlepšiu diagnostiku a terapiu. Do celosvetovej kampane sa zapája aj Slovensko prostredníctvom Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK).
Vo Švajčiarsku zaregistrovaná IOF je celosvetovým spolkom lekárov, výskumných spoločností a vedcov zaoberajúcich sa problematikou zdravia kostí. Vznikla v roku 1998, keď sa Európska nadácia pre osteoporózu, založená v roku 1987, spojila s Medzinárodnou federáciou spoločností kostných chorôb (IFSSD).
Osteoporóza je definovaná úbytkom kostnej hmoty, poruchami architektúry kostí a tendenciou k zlomeninám. Postihuje viac ako 500 miliónov ľudí na celom svete a podľa odhadov osteoporotickú zlomeninu utrpí každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov. Problémom je, že väčšina týchto zlomenín sa nespája s osteoporózou. Preto sa o nej hovorí aj ako o „tichom zlodejovi kostí“ a odborníci ju považujú za epidémiu tretieho tisícročia.
Rizikovými faktormi vzniku ochorenia sú osteoporóza matky, predčasná menopauza, anorexia, chronické ochorenie obličiek, pečene či imobilita. Napriek tomu, že zo 70 percent je podmienená geneticky, jej vývoj možno výrazne ovplyvniť. Dôležitý je životný štýl - obmedzenie fajčenia, pitia alkoholu a kofeínových nápojov, dostatok pohybu, správne stravovanie či dostatočný prísun vápnika, pre vstrebávanie ktorého je potrebný vitamín D.
Štandardom v diagnostike osteoporózy je denzitometria - neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie na určenie hustoty kostí. Na sledovanie účinnosti liečby osteoporózy slúži analýza biochemických kostných markerov.
Osteoporóza zostáva nedostatočne diagnostikovaná a liečená. Najmä u tých, ktorí už utrpeli zlomeniny spôsobené krehkosťou kostí. Dôsledkami sú chronická bolesť, strata nezávislosti, zvýšené riziko budúcich zlomenín a predčasná smrť. Aj preto sa tohtoročná kampaň organizovaná Medzinárodnou nadáciou pre osteoporózu nesie v duchu odkazu: „Je to neprijateľné!“ (It’s Unacceptable!).
Kampaň požaduje ukončenie zanedbávania prevencie a starostlivosti a urgentné politické opatrenia. Vzhľadom na starnúcu populáciu a rastúcu mieru zlomenín musí byť prevencia a liečba osteoporózy prioritou vo všetkých etapách života. Kampaň vyzýva verejnosť, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke organizácie, aby urobili zo zdravia kostí globálnu prioritu.
Cieľom dňa je upriamiť pozornosť na toto závažné ochorenie, prevenciu či najlepšiu diagnostiku a terapiu. Do celosvetovej kampane sa zapája aj Slovensko prostredníctvom Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK).
Vo Švajčiarsku zaregistrovaná IOF je celosvetovým spolkom lekárov, výskumných spoločností a vedcov zaoberajúcich sa problematikou zdravia kostí. Vznikla v roku 1998, keď sa Európska nadácia pre osteoporózu, založená v roku 1987, spojila s Medzinárodnou federáciou spoločností kostných chorôb (IFSSD).
Osteoporóza je definovaná úbytkom kostnej hmoty, poruchami architektúry kostí a tendenciou k zlomeninám. Postihuje viac ako 500 miliónov ľudí na celom svete a podľa odhadov osteoporotickú zlomeninu utrpí každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov. Problémom je, že väčšina týchto zlomenín sa nespája s osteoporózou. Preto sa o nej hovorí aj ako o „tichom zlodejovi kostí“ a odborníci ju považujú za epidémiu tretieho tisícročia.
Rizikovými faktormi vzniku ochorenia sú osteoporóza matky, predčasná menopauza, anorexia, chronické ochorenie obličiek, pečene či imobilita. Napriek tomu, že zo 70 percent je podmienená geneticky, jej vývoj možno výrazne ovplyvniť. Dôležitý je životný štýl - obmedzenie fajčenia, pitia alkoholu a kofeínových nápojov, dostatok pohybu, správne stravovanie či dostatočný prísun vápnika, pre vstrebávanie ktorého je potrebný vitamín D.
Štandardom v diagnostike osteoporózy je denzitometria - neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie na určenie hustoty kostí. Na sledovanie účinnosti liečby osteoporózy slúži analýza biochemických kostných markerov.
Osteoporóza zostáva nedostatočne diagnostikovaná a liečená. Najmä u tých, ktorí už utrpeli zlomeniny spôsobené krehkosťou kostí. Dôsledkami sú chronická bolesť, strata nezávislosti, zvýšené riziko budúcich zlomenín a predčasná smrť. Aj preto sa tohtoročná kampaň organizovaná Medzinárodnou nadáciou pre osteoporózu nesie v duchu odkazu: „Je to neprijateľné!“ (It’s Unacceptable!).
Kampaň požaduje ukončenie zanedbávania prevencie a starostlivosti a urgentné politické opatrenia. Vzhľadom na starnúcu populáciu a rastúcu mieru zlomenín musí byť prevencia a liečba osteoporózy prioritou vo všetkých etapách života. Kampaň vyzýva verejnosť, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke organizácie, aby urobili zo zdravia kostí globálnu prioritu.