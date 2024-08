Odkaz USA Iránu: Eskalácia napätia nie je v záujme Teheránu

Washington 5. augusta (TASR) - Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller v pondelok uviedol, že USA vyzvali Egypt a Katar, aby Iránu odkázali, že eskalácia na Blízkom východe nie je v záujme Teheránu. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Miller na pravidelnej tlačovej konferencii uviedol, že minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v pondelok hovoril o napätí na Blízkom východe s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním a egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdaláttím. S určitosťou však nepovedal, či sa správy z Washingtonu dostali do Iránu.



Washington a Teherán prerušili diplomatické styky v roku 1980 následkom únosu amerických diplomatov počas islamskej revolúcie v Iráne. Priamy kontakt medzi oboma štátmi je preto veľmi výnimočný.



Egyptské ministerstvo zahraničných vecí zároveň uviedlo, že Abdaláttí Blinkena požiadal o vyvinutie tlaku na Izrael, ktorý by sa v budúcnosti mal "vážne zapojiť" do rokovaní ohľadom prímeria v Pásme Gazy a zastaviť kroky, ktoré spôsobujú, že región sa ocitol na pokraji vojny.



Napätie na Blízkom východe v posledných dňoch eskaluje a rastú obavy, že by vojna v Pásma Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas mohla prerásť do širšieho konfliktu. Dôvodom sú najmä útoky na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán a Hamas z ich smrti obviňujú Izrael a spolu s Hizballáhom sľubujú odvetu.



Pentagón v piatok oznámil, že USA posilnia svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe a do oblasti nasadia ďalšie námorné plavidlá aj stíhaciu letku, aby ochránili amerických vojakov a Izrael v čase rastúceho napätia.