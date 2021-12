Odkaz VGE má význam pre Konferenciu o budúcnosti Európy, tvrdí Sassoli

Francúzsky prezident Emmanuel Macron reční počas prejavu pri príležitosti prvého výročia úmrtia francúzskeho exprezidenta Valéryho Giscarda d'Estainga v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu vo štvrtok 2. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 2. decembra (TASR) - Nerozdeľovať proeurópske sily, budovať silnejší parlament a pevnejšiu demokraciu. Týmito slovami si predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli vo štvrtok v Štrasburgu uctil pamiatku bývalého francúzskeho prezidenta a tiež predsedu Európskeho konventu Valéryho Giscarda d'Estainga, ktorého francúzske médiá označovali skratkou VGE. Jeho slová sú podľa predstaviteľa EP silným odkazom aj pre prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE).Sassoli počas slávnostnej ceremónie v Štrasburgu venovanej prvému výročiu úmrtia bývalého francúzskeho štátnika uviedol, že Európa vďačí Giscardovi za veľa, pretoževenoval budovaniu silnejšej Európy.uviedol Sassoli, ktorý sa zameral na úlohu bývalého francúzskeho prezidenta pri vytváraníEurópy.Sassoli pripomenul, že to bol práve d’Estaing, ktorý v roku 1979 pripravil pôdu pre prvé voľby poslancov do EP a vznik zákonodarného zboru EÚ, čím preukázal svojuv európsku a parlamentnú demokraciu.opísal Sassoli prínos d’Estainga pre európsky integračný projekt.Práve Valéry Giscard d’Estaing bol poverený riadením Európskeho konventu alebo Konventu o budúcnosti Európy, ktorý sa konal v rokoch 2001 až 2003, a ktorý pripravil pôdu pre prijatie ústavnej zmluvy pre EÚ, čo nakoniec vyústilo do prijatia Lisabonskej zmluvy.Sassoli upozornil, že d’Estaing sa aj neskôr, na sklonku svojho života, zaoberal európskou otázkou, čo sa odráža aj v jeho poslednej eseji z roku 2014. V nej predstavil niekoľkona prehĺbenie európskej integrácie so silným odkazom zameraným najmä na mladých Európanov.citoval Sassoli z uvedenej eseje.Veľký dôraz na mládež je aj podstatou CoFoE, kde je tretina účastníkov štyroch občianskych panelov vo veku do 25 rokov. Mladí Európania sú tiež podľa Sassoliho aktívni na viacjazyčnej digitálnej platforme futureu.europa.eu.Po osemnástich rokoch od skončenia Európskeho konventu CoFoE nadväzuje na niektoré snahy dvojročnej konferencie na najvyššej politickej úrovni, teraz však so zapojením všetkých občanov. Sassoli na to upozornil, už v marci tohto roka pri podpise spoločného vyhlásenia o Konferencii o budúcnosti Európy. Vtedy uviedol, žea CoFoE označil zapre všetkých občanov apre občiansku spoločnosť formovať budúcnosť Európy.Valéry Giscard d'Estaing bol najvyšším štátnym predstaviteľom Francúzska v rokoch 1974 až 1981. Počas jeho funkčného obdobia prešla francúzska spoločnosť modernizáciou - umožnil sa rozvod na základe obojstranného súhlasu, zlegalizovalo sa umelé prerušenie tehotenstva a znížil sa voličský vek z 21 na 18 rokov. Giscard d'Estaing úzko spolupracoval so svojím nemeckým kolegom, vtedajším kancelárom Helmutom Schmidtom a spoločne sa podpísali pod vznik eura. Obaja politici takisto stáli na začiatku tradície európskych summitov a celosvetových hospodárskych stretnutí na najvyššej úrovni.Významný francúzsky politik zomrel 2. decembra 2020 vo veku 94 rokov na COVID-19. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vtedy vyhlásila, že žiali nad stratou(spravodajca TASR Jaromír Novak)