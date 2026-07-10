< sekcia Zahraničie
Odlesňovanie amazonského pralesa bolo najnižšie za posledné roky
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa v októbrových voľbách uchádza o znovuzvolenie do funkcie, prisľúbil, že v krajine do roku 2030 skoncuje s nelegálnym odlesňovaním.
Autor TASR
Brazília 10. júla (TASR) - Úbytok lesov v brazílskej časti amazonského dažďového pralesa v prvej polovici roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných desať rokov, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa v októbrových voľbách uchádza o znovuzvolenie do funkcie, prisľúbil, že v krajine do roku 2030 skoncuje s nelegálnym odlesňovaním.
Tento rok od januára do júna bolo v brazílskej časti najväčšieho dažďového pralesa na svete vyrúbaných 1295 štvorcových kilometrov, čo je takmer dvakrát viac ako plocha amerického mesta New York.
Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE), ktorý sleduje odlesňovanie prostredníctvom satelitov, uviedol, že ide o najnižšiu hodnotu od roku 2016. Znamená to tiež medziročný pokles o 38 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
Odlesňovanie v amazonskom pralese prudko vzrástlo za vlády bývalého prezidenta Jaira Bolsonara a svoj vrchol dosiahlo v roku 2022, keď bola odlesnená plocha s rozlohou približne 13-krát väčšou než New York.
Tento objem sa v roku 2023 znížil na polovicu po tom, ako sa Lula vrátil do úradu so sľubom obmedziť ničenie pralesa, a naďalej klesá.
Úbytok lesov sa znížil aj v Cerrade, rozsiahlom celku saván a lesov na juhovýchode Brazílie. V prvej polovici roka bola odlesnená plocha s rozlohou 3142 štvorcových kilometrov, čo je najmenej od roku 2021.
Napriek pokroku v oblasti odlesňovania environmentalisti kritizujú Lulu za to, že podporuje projekt prieskumu ložísk ropy v blízkosti ústia rieky Amazonky.
Hlavným súperom 80-ročného Lulu v jesenných prezidentských voľbách bude Bolsonarov najstarší syn Flavio, ktorý v júni počas návštevy amazonského mesta Belém presadzoval intenzívnejšie využívanie pôdy a ťažbu nerastných surovín.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa v októbrových voľbách uchádza o znovuzvolenie do funkcie, prisľúbil, že v krajine do roku 2030 skoncuje s nelegálnym odlesňovaním.
Tento rok od januára do júna bolo v brazílskej časti najväčšieho dažďového pralesa na svete vyrúbaných 1295 štvorcových kilometrov, čo je takmer dvakrát viac ako plocha amerického mesta New York.
Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE), ktorý sleduje odlesňovanie prostredníctvom satelitov, uviedol, že ide o najnižšiu hodnotu od roku 2016. Znamená to tiež medziročný pokles o 38 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
Odlesňovanie v amazonskom pralese prudko vzrástlo za vlády bývalého prezidenta Jaira Bolsonara a svoj vrchol dosiahlo v roku 2022, keď bola odlesnená plocha s rozlohou približne 13-krát väčšou než New York.
Tento objem sa v roku 2023 znížil na polovicu po tom, ako sa Lula vrátil do úradu so sľubom obmedziť ničenie pralesa, a naďalej klesá.
Úbytok lesov sa znížil aj v Cerrade, rozsiahlom celku saván a lesov na juhovýchode Brazílie. V prvej polovici roka bola odlesnená plocha s rozlohou 3142 štvorcových kilometrov, čo je najmenej od roku 2021.
Napriek pokroku v oblasti odlesňovania environmentalisti kritizujú Lulu za to, že podporuje projekt prieskumu ložísk ropy v blízkosti ústia rieky Amazonky.
Hlavným súperom 80-ročného Lulu v jesenných prezidentských voľbách bude Bolsonarov najstarší syn Flavio, ktorý v júni počas návštevy amazonského mesta Belém presadzoval intenzívnejšie využívanie pôdy a ťažbu nerastných surovín.