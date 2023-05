Odlesňovanie Amazonského pralesa sa v apríli medziročne znížilo

Rio de Janeiro 12. mája (TASR) - Amazonský prales v Brazílii prišiel v apríli o 329 kilometrov štvorcových svojej plochy pokrytej vegetáciou. Je to o 67 percent menej než vlani v apríli. TASR správu prevzala v piatok z tlačovej agentúry EFE, ktorá sa odvoláva na údaje brazílskej vlády.



V apríli 2022 bola táto strata až 1026 kilometrov štvorcových. Tohtoročný aprílový úbytok je najnižší za uplynulé tri roky.



Za prvé štyri mesiace tohto roka bolo odlesnených 1173 kilometrov štvorcových plochy tohto najväčšieho tropického dažďového lesa na svete. To je o 40,4 percenta menej, než za rovnaké časové obdobie v roku 2022, píše EFE s odvolaním sa na údaje brazílskeho Národného inštitútu vesmírneho výskumu (INPE).



Údaje systému včasného varovania pred odlesňovaním (SAT) potvrdili zmenšenie odlesnenej plochy. Ničenie pralesa však vo fiškálnom roku - ktorý trvá od augusta 2022 do júla tohto roka -, do konca apríla dosiahlo 5977 kilometrov štvorcových, čo je najviac za obdobie deviatich rokov.



"Údaje z tohto roka nepotvrdzujú, že odlesňovanie je nižšie. Naopak, oblasti s výstrahou za fiškálny rok, minimálne do apríla, sú najväčšie od začiatku meraní v roku 2015," povedal hovorca Greenpeace pre oblasť Amazónie Romulo Batista.



Účinné obmedzenie odlesňovania podľa tejto organizácie bude závisieť od krokov vlády prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Amazonský prales sa rozprestiera na území krajín Brazília, Kolumbia, Peru, Venezuela, Ekvádor, Bolívia, Guyana, Surinam a Francúzska Guyana. Viac než 60 percent z tohto pralesa sa nachádza v Brazílii.



Odlesňovanie pralesa sa počas štyroch rokov vlády brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara (2019-2023) zvýšilo o takmer 60 percent. Tento nárast je pripisovaný aj vyjadreniam tohto krajne pravicového exprezidenta, ktoré boli namierené proti ochrane životného prostredia, píše EFE.



SAT je nástroj na monitorovanie strát lesov na základe satelitných snímok, píše na svojej oficiálnej webovej stránke argentínska vláda.