Odlesňovanie Amazonského pralesa sa v roku 2023 znížilo o polovicu

Rio de Janeiro 5. januára (TASR) - Odlesňovanie v brazílskom amazonskom dažďovom pralese kleslo vlani o polovicu, ukazujú údaje zverejnené v piatok. Vláda prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu totiž posilnila kontroly environmentálnej polície, ktorá prísne postihovala ničenie pralesa. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Oveľa menej sľubné sú však informácie o savane Cerrado nižšie pod dažďovým pralesom, kde odlesňovanie dosiahlo vlani ročný rekord a oproti roku 2022 stúplo o 43 percent. Vyplýva to z výsledkov sledovacieho programu DETER národnej agentúry pre výskum vesmíru.



Monitorovaním satelitmi sa zistilo, že vlani bolo v brazílskom Amazonskom pralese zničených 5152 štvorcových kilometrov lesného porastu, teda o 50 percent menej než v roku 2022.



To stále predstavuje stratu 29-násobku veľkosti amerického hlavného mesta Washington D.C. v brazílskej časti Amazonského pralesa. Je najväčší na svete a jeho stromy pohlcujúce uhlík hrajú životne dôležitú úlohu v brzdení zmeny klímy.



Medzitým však bióm Cerrado – lokalita známa nesmierne bohatou biodiverzitou, ktorej ekosystémy sú zložito prepojené s Amazonským pralesom – stratil vlani vyše 7800 štvorcových kilometrov prirodzenej vegetácie, čo je naviac od začiatku monitorovania v roku 2018.



"V roku 2023 sme boli svedkami niektorých dôležitých víťazstiev v oblasti životného prostredia. Zlatým klincom bolo výrazné obmedzenie odlesňovania v Amazonskom pralese," uviedla Mariana Napolitanová z environmentálnej organizácie WWF Brazília.



"Ale, žiaľ, nevidíme rovnaký trend v Cerrade... Tento bióm a mimoriadne dôležité ekosystémové funkcie, ktoré plní, sú poškodzované. Vplyv toho sme videli na konci roka, keď nastali extrémne vysoké teploty," vysvetlila Napolitanová.



Skupiny na ochranu životného prostredia obvinili Lulovu vládu z prižmurovania očí nad ničením menej známej oblasti Cerrado, aby si udobrila mocnú agrobiznisovú loby.



Celkovo v roku 2023 v oboch regiónoch vyklčovali plochu 12.980 štvorcových kilometrov, čo je pokles o 18 percent oproti roku 2022.



Po porážke krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara v roku 2022 sa ostrieľaný ľavicový politik Lula vrátil 1. januára 2023 do úradu a prisahal, že "Brazília je späť" ako partner v boji proti zmene klímy.



Spojenec agrobiznisu Bolsonaro (2019-22) vyvolával medzinárodnú kritiku, lebo za jeho vlády došlo k 75-percentnému zvýšeniu v priemernom ročnom odlesňovaní brazílskeho Amazonského pralesa oproti predchádzajúcemu desaťročiu.



Odborníci uvádzajú, že ničenie v Amazonskom pralese a v savane Cerrado spôsobuje v Brazílii hlavne farmárstvo a chovanie dobytka. Krajina je najväčším vývozcom sójových bôbov a hovädzieho mäsa na svete.