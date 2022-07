Odlesňovanie v Amazónii dosiahlo za prvý polrok rekord

Manaus 9. júla (TASR) — Rozsah odlesňovania v brazílskom Amazonskom pralese dosiahol za prvých šesť mesiacov roka nový rekord. Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnil brazílsky Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE), od januára do júna ubudlo 3988 kilometrov štvorcových lesa, čo je plocha päťkrát väčšia ako New York, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to nárast o 10,6 percente a zároveň najvyššia hodnota od polovice roka 2015, keď INPE začal zhromažďovať svoju aktuálnu sadu údajov. V júni vzrástol rozsah odlesnenej plochy o 5,5 percenta na 1120 štvorcových kilometrov, čo je tiež rekord pre tento mesiac.



"Ak máme vysoké údaje o odlesňovaní, je nevyhnutné, že budeme mať aj vysoký počet požiarov," povedala Manoela Machado, výskumníčka z Woodwell Climate Research Center a Oxfordskej univerzity.



Brazília zaznamenala v júni najvyšší počet požiarov v Amazónii za 15 rokov, hoci podľa údajov INPE je to zlomok toho, koľko sa ich bežne vyskytuje v auguste a septembri, keď sezóna požiarov vrcholí.



Pod tlakom USA a Európy sa brazílska vláda prezidenta Jaira Bolsonara zaviazala ukončiť nelegálnu ťažbu dreva do roku 2028. Na klimatickom summite v Glasgowe konanom v novembri 2021 sa pripojila k viac ako 100 ďalším krajinám, ktoré podpísali dohodu o ukončení veľkoplošného odlesňovania.



Vedci obviňujú brazílsku vládu, že nezákonné odlesňovanie toleruje. Špekulanti podľa nich rátajú s beztrestnosťou, preto ničenie pralesa neprestáva. Voľná plocha sa potom využíva na pestovanie sóje a chov dobytka.



Amazonský prales, najväčší dažďový prales na svete, kumuluje obrovské množstvo uhlíka, ktorý sa uvoľňuje pri rúbaní stromov a následne otepľuje atmosféru. Odlesňovanie pritom zasahuje čoraz hlbšie do srdca dažďového pralesa: Za prvých šesť mesiacov tohto roka bolo v štáte Amazonas prvýkrát odlesnené väčšie územie ako v ktoromkoľvek inom štáte.