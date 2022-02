Odlesňovanie v Amazónii prekonalo doterajší januárový rekord

Rio de Janeiro 13. februára (TASR) - Miera odlesňovania Amazonského pralesa bola v januári 2022 päťkrát vyššia ako v rovnaký mesiac pred rokom. V sobotu o tom informovala britská verejnoprávna stanica BBC s odvolaním sa na údaje brazílskych úradov.



Za január bolo zničených 430 kilometrov štvorcových Amazonského pralesa, čo je najviac za tento mesiac od začiatku meraní v roku 2015. Brazílska vláda však tvrdí, že miera odlesňovania v období od augusta 2021 do januára 2022 je v priemere nižšia ako za rovnaké obdobie pred rokom.



Podľa opozície a environmentálnych organizácií nesie zodpovednosť za januárový rekord v odlesňovaní brazílsky pravicový prezidenta Jair Bolsonaro, pretože jeho vláda zmiernila pravidlá a obmedzenia pre ťažbu a výstavbu v tomto pralese.



Brazília však bola na summite COP26 v Glasgowe jedným zo signatárov medzinárodného prísľubu skončiť s odlesňovaním do roku 2030. Bolsonaro zašiel dokonca ešte ďalej, keď sa zaviazal, že nelegálne odlesňovanie v tejto obrovskej juhoamerickej krajine – na území ktorej sa rozprestiera 60 percent Amazónie – sa skončí do roku 2028, čím posunul predchádzajúci cieľ o dva roky skôr.



Politickí pozorovatelia však upozornili, že na environmentálnej politike brazílskej vlády sa napriek Bolsonarovým sľubom nič nezmenilo, komentuje BBC.



Takéto prísľuby "nemenia nič na tom, čo sa v skutočnosti s pralesom deje," povedal Romulo Batista, hovorca kampane Greenpeace pre Amazóniu. "Odlesňovanie a požiare zostávajú mimo kontroly a násilie voči pôvodným obyvateľom sa len zvyšuje," spresnil.