Odlesňovanie v brazílskej časti Amazónie kleslo medziročne o 11 %
Amazonský dažďový prales, ktorý sa rozprestiera na území deviatich krajín, zohráva kľúčovú úlohu pri viazaní oxidu uhličitého.
Autor TASR
Brazília 30. októbra (TASR) — Úbytok lesov v brazílskej časti amazonského dažďového pralesa medziročne klesol o 11 percent. Uviedol to vo štvrtok brazílsky Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE), ktorý sleduje rozlohu lesov pomocou satelitov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Z údajov INPE vyplýva, že medzi augustom 2024 a júlom 2025 bolo odlesnené územie s rozlohou 5796 štvorcových kilometrov, čo je plocha štyrikrát väčšia ako oblasť Veľkého Londýna.
Podľa koordinátora INPE Claudia Almeidu tak úbytok pôvodnej vegetácie v brazílskej časti Amazónie klesol štvrtý rok po sebe.
Amazonský dažďový prales, ktorý sa rozprestiera na území deviatich krajín, zohráva kľúčovú úlohu pri viazaní oxidu uhličitého.
Brazília sa zaviazala k nulovému odlesňovaniu do roku 2030. Ochranu lesov stanovila za najvyššiu prioritu Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30), ktorá sa uskutoční v novembri v amazonskom meste Belém.
