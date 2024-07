Odleteli české vrtuľníky, ktoré pomôžu s hasením požiarov v Bulharsku

Praha 17. júla (TASR) - Z Česka v stredu ráno vyrazili dva vrtuľníky, ktoré budú pomáhať s hasením lesných požiarov v Bulharsku. Potvrdil to šéf komunikácie Hasičského záchranného zboru Martin Kavka na sociálnej sieti X. Česko pomoc vyslalo na základe bulharskej žiadosti v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do pomoci sa okrem hasičov zapojila aj polícia, ktorá poskytla svoj vrtuľník Bell 412, ktorý sa používal aj pri hasení požiaru v Českom Švajčiarsku v lete 2022. Kapacita jeho bambivaku je 900 litrov. "Vrtuľník polície odletel s pražskými hasičmi o siedmej hodine ráno z Ruzyne, druhý vrtuľník Black Hawk potom z letiska pri Mělníku krátko po deviatej hodine," napísal Kavka.



Na miesto by podľa HZS mali doraziť vo večerných hodinách. Okrem techniky Česko do Bulharska vysiela aj leteckých záchranárov a pozemný podporný tím s dvomi veľkokapacitnými nádržami. Vyslaný tím bude miestnym hasičom pomáhať pri rozsiahlych požiaroch v Starozagorskej oblasti.



Vrtuľník Black Hawk má na letné mesiace zazmluvnený český rezort vnútra a rezort životného prostriedia. "Ten má výhodu, že jeho bambivak má objem cez 3000 litrov. Oba vrtuľníky budú nasadené na letecké hasenie v neprístupnom teréne podľa požiadaviek bulharskej strany," povedal vo vysielaní ČT24 Kavka. Dodal, že počítajú s dĺžkou nasadenia niekoľko dní, najdlhšie týždeň až desať dní.



Úrady v Bulharsku vyhlásili pre požiare čiastočný stav núdze a evakuovali obyvateľov v dotknutých oblastiach. Situáciu okrem vysokých teplôt komplikuje aj silný vietor. Českí hasiči pomáhali aj vlani pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku.