Odložené odvolacie konanie s Mladičom sa uskutoční v júni

Haag 4. mája (TASR) - Odložené odvolacie pojednávanie s bývalým bosnianskosrbským veliteľom Ratkom Mladičom, odsúdeným na doživotie, sa uskutoční v polovici júna. Oznámila to v pondelok Organizácia Spojených národov, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Pojednávanie, pôvodne stanovené na marec, sa muselo preložiť po tom, ako Mladič (77) podstúpil operáciu hrubého čreva.



Mladiča, kedysi prezývaného "mäsiar z Bosny", odsúdili v roku 2017 za jeho úlohu v krvavej občianskej vojne v 90. rokoch. Verdikt zahŕňal i genocídu, ktorú v lete 1995 spáchali jeho bosnianskosrbské sily v meste Srebrenica; išlo o najhorší zločin na európskej pôde od skončenia druhej svetovej vojny.



Celkovo si konflikt v Bosne a Hercegovine vyžiadal 100.000 mŕtvych a 2,2 milióna vysídlených. Vojna vypukla v roku 1992 po rozpade bývalej Juhoslávie a páde komunizmu, skončila sa v roku 1995, hoci obliehanie bosnianskeho hlavného mesta Sarajevo trvalo ešte do nasledujúceho roku.



Medzinárodný zvyškový mechanizmus pre trestné tribunály (IRMCT) uviedol, že Mladič sa "dobre zotavuje z chirurgického zákroku", ktorý absolvoval 28. marca. Zároveň zdôraznil nutnosť konania odvolacieho pojednávania "bez odkladu, keď to bude bezpečné a reálne".



Konanie sa uskutoční 16. a 17. júna, hoci aj tento termín sa môže vzhľadom na koronavírusovú pandémiu ešte zmeniť, dodal IRMCT. V Holandsku platí z dôvodu karantény obmedzenie pohybu obyvateľstva minimálne do 15. mája.



Mladič, ktorý sa nachádza v haagskom väzení od roku 2011, je jedným z hlavných lídrov súdených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Spravodlivosti boli v súvislosti s vojnami na Balkáne vydaní aj bývalý prezident Republiky srbskej Radovan Karadžič a srbský exprezident Slobodan Miloševič.



Miloševič zomrel na infarkt vo svojej väzenskej cele v Haagu v marci 2006 ešte pred zavŕšením súdneho procesu, Karadžičovi v roku 2016 vymeral súd doživotie.