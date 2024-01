Odložené všeobecné voľby na Šalamúnových ostrovoch budú 17. apríla

Sydney 22. januára (TASR) - Odkladané všeobecné voľby na Šalamúnových ostrovoch budú 17. apríla, uviedli v pondelok miestne úrady. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, podľa ktorej by výsledok volieb mohol prehĺbiť vzťahy s Čínou.



"Jednodňové podujatie sa bude týkať volieb členov provinčných zhromaždení, ako aj národného parlamentu," povedal Jeffery Sade Deve z ministerstva vnútra.



Pôvodný termín volieb bol vlani, ale za kontroverzných okolností ich odložili na neskôr. Pročínsky premiér Manasseh Sogavare vyhlásil, že voľby nie je možné uskutočniť skôr, ako budú Šalamúnove ostrovy hostiť Tichomorské hry v novembri a decembri 2023.



Sogavare sa uchádza o znovuzvolenie a v rámci predvolebnej kampane presadzuje odklon od spojenectva so Západom k Číne. Kritici obviňujú premiéra a jeho Stranu vlastníctva, jednoty a zodpovednosti (Our Party) z korupcie a zneužívania čínskej politickej a hospodárskej podpory na zabezpečenie si moci.



Štvornásobný premiér využil svoje posledné funkčné obdobie na výrazné priblíženie k Číne - podpísal tajný bezpečnostný pakt s Pekingom a pozval čínsku políciu na ostrovy. Sogavare odmieta kritiku ako "vymyslené lži agentov západných mocností". Zároveň vyzdvihuje čínske investície ako prostriedok na odstránenie závislosti svojej krajiny od západnej pomoci.



Spojené štáty a Austrália sa obávajú, že bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi by mohol Číne poskytnúť vojenskú oporu na strategickej križovatke v južnej časti Tichého oceánu.



Opozičný líder Matthew Wale vyzval vládu, aby bola pri rokovaniach s Pekingom transparentnejšia. Vlani v novembri povedal, že rozhodnutie podpísať bezpečnostný pakt a utajiť jeho obsah bolo "hrozným rozhodnutím premiéra".