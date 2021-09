Odmietanie penále pre ťažbu v bani Turów môže stáť Poľsko eurofondy

Varšava 23. septembra (TASR) - Ak Poľsko odmietne platiť denné penále vo výške 500.000 eur pre ťažbu uhlia v bani Turów, Európska komisia (EK) si ich môže "odpočítať" z eurofondov, ktoré prináležia Varšave. S odvolaním sa na stanovisko EK o tom informovala vo štvrtok agentúra PAP.



Súdny dvor EÚ (CJEU) v pondelok uložil Poľsku povinnosť platiť Európskej komisii (EK) denné penále vo výške 500.000 eur za nerešpektovanie predbežného opatrenia o bezodkladnom pozastavení ťažby hnedého uhlia v bani Turów ležiacej neďaleko poľsko-českých hraníc.



Poľskí predstavitelia však uviedli, že krajina pokutu nezaplatí, pričom premiér Mateusz Morawiecki na utorkovej tlačovej konferencii označil rozhodnutie súdu za "radikálne agresívne" a ohrozujúce zdravie a životy Poliakov. Zároveň ostro kritizoval súd aj Českú republiku ako sťažovateľa. Proti rozhodnutiu súdu plánuje vláda vo Varšave podniknúť právne kroky.



EK pre agentúru PAP uviedla, že "rozhodnutie CJEU o predbežných opatreniach je záväzné". Ak je členský štát pokutovaný Súdnym dvorom EÚ, má podľa eurokomisie povinnosť zaplatiť danú sumu do rozpočtu Únie.



"Ak sa platba neuskutoční (do daného dátumu) a ani potom, ako je členskému štátu umožnené poskytnúť vysvetlenie, finančná pokuta musí byť získaná odpočítaním prostriedkov, ktoré je členský štát oprávnený prijímať," uviedla EK bez toho, aby v prípade Poľska spomenula akúkoľvek lehotu.



Ako pripomína PAP, EK taktiež nešpecifikovala, či by si denné penále uložené Poľsku odpočítavala z bežných eurofondov alebo z fondu EÚ na obnovu po pandémii.



Koncom mája vydal európsky súd predbežné opatrenie, ktorým nariadil okamžité zastavenie prevádzky bane až do konečného rozhodnutia v prípade žaloby. Súd teraz uvalil na Poľsko penále práve za nerešpektovanie tohto predbežného opatrenia.