Odmietli žiadosť o zastavenie konania voči exprezidentovi Dutertemu
Autor TASR
Haag 22. apríla (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) odmietol v stredu spochybnenie svojej jurisdikcie v prípade bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho. Je obvinený zo zločinov proti ľudskosti počas protidrogových operácií za jeho vlády. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Obhajoba tvrdila, že ICC v tomto prípade nemôže viesť konanie, pretože to nepatrí do jeho jurisdikcie. Odvolací senát však v stredu potvrdil predošlé rozhodnutie, podľa ktorého tento prípad patrí do jurisdikcie súdu so sídlom v holandskom Haagu.
Prokurátori obvinili 81-ročného exprezidenta v súvislosti s „vojnou“ proti drogám, ktorú vyhlásil počas svojej vlády a špecificky zo spoluzodpovednosti za vraždy a pokusy o vraždu v 78 prípadoch.
Sudcovia aktuálne posudzujú, či existujú dostatočné dôkazy na to, aby sa konal proces. Rozhodnutie sa očakáva do konca apríla.
Duterte bol prezidentom Filipín v rokoch 2016 - 2022. Organizácie pre ľudské práva odhadujú, že jeho nekompromisný boj proti kriminalite súvisiacej s drogami si vyžiadal 30.000 životov. Podozrivých však podľa nich často zabíjali bez súdneho procesu.
Bývalého prezidenta zadržali v Manile v marci 2025 na základe zatykača ICC a previezli do Holandska. Duterte obvinenia odmieta ako nepodložené.
