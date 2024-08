Odmietnutie pomoci migrantom je podľa pápeža Františka ťažký hriech

Vatikán 28. augusta (TASR) - Pápež František v stredu označil odmietanie pomoci migrantom plaviacim sa po mori do Európy za "ťažký hriech". Zároveň vyzval na vytvorenie "bezpečných a legálnych" ciest pre migrantov a žiadateľov o azyl a na intenzívnejší boj prevádzačstvu na medzinárodnej úrovni. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Existujú ľudia, ktorí sa systematicky a všemožne usilujú o to, aby migrantom zabránili v príchode," povedal pápež počas svojej pravidelnej generálnej audiencie na Námestí svätého Petra. "A ak sa to uskutočňuje vedome a zodpovedne, ide o ťažký hriech," dodal.



Hlava katolíckej cirkvi pravidelne vyzýva na väčší súcit s vojnovými a ekonomickými migrantmi, predovšetkým s utečencami, ktorí sa do Európy plavia z Afriky cez Stredozemné more. Tentoraz vo svojom prejave varoval pred "reštriktívnymi zákonmi" a "militarizáciou hraníc".



Pápež zopakoval, že zo Stredozemného mora, v ktorom sa podľa údajov OSN minulý rok utopilo alebo ostalo nezvestných 3000 migrantov, sa stal "cintorín".



Bez toho, aby menoval konkrétne štáty, použil slovo "cintorín" aj pre púštne oblasti, kadiaľ prechádzajú migranti. Isté novinárske združenie pred niekoľkými mesiacmi upozornilo, že Tunisko, Maroko a Mauritánia odvážajú migrantov do púšte s použitím finančných prostriedkov od EÚ. Únia to komentovala ako "komplikovanú situáciu".