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Odnož iránskych gárd: Izrael sa v Libanone musí stiahnuť
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď 2. marca vypálil rakety na Izrael.
Autor TASR
Teherán 4. júna (TASR) - Izrael sa musí stiahnuť zo svojich súčasných frontových línií v Libanone, kde bojuje proti Iránom podporovanému militantnému hnutiu Hizballáh, vyhlásil vo štvrtok veliteľ jednotiek Kuds - odnože iránskych Revolučných gárd (IRGC) pre zahraničné operácie - generál Esmáíl Káání. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Podpora odporu v Libanone je povinnosťou nás všetkých a odstránenie Izraela z regiónu je dosiahnuteľný ciel pre moslimov,“ uviedol Káání. „Minimálnou požiadavkou odporu je stiahnutie uzurpujúceho režimu (Izraela) na pozíciu, ktorú zastával pred začiatkom tejto 40-dňovej vojny,“ dodal.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď 2. marca vypálil rakety na Izrael. Libanon a Izrael 17. apríla súhlasili s prímerím najprv na desať dní a neskôr ho predĺžili o 45 dní.
Naďalej však dochádzalo k útokom, hoci s menšou intenzitou - Izrael bombardoval ciele Hizballáhu a raketové útoky vykonával aj Hizballáh, ktorý poukazoval na to, že sa necíti byť viazaný dohodami libanonskej vlády s Izraelom. Izrael na konci mája podnikol rozsiahlu ofenzívu v Libanone a postúpil na jeho území najďalej od roku 2000.
Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa na rokovaniach v USA v noci na štvrtok dohodli na implementácii prímeria. Jeho podmienkou je úplné zastavenie útokov zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktoré je pod vplyvom Iránu. Skupina sa tiež má stiahnuť z južného Libanonu.
„Podpora odporu v Libanone je povinnosťou nás všetkých a odstránenie Izraela z regiónu je dosiahnuteľný ciel pre moslimov,“ uviedol Káání. „Minimálnou požiadavkou odporu je stiahnutie uzurpujúceho režimu (Izraela) na pozíciu, ktorú zastával pred začiatkom tejto 40-dňovej vojny,“ dodal.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď 2. marca vypálil rakety na Izrael. Libanon a Izrael 17. apríla súhlasili s prímerím najprv na desať dní a neskôr ho predĺžili o 45 dní.
Naďalej však dochádzalo k útokom, hoci s menšou intenzitou - Izrael bombardoval ciele Hizballáhu a raketové útoky vykonával aj Hizballáh, ktorý poukazoval na to, že sa necíti byť viazaný dohodami libanonskej vlády s Izraelom. Izrael na konci mája podnikol rozsiahlu ofenzívu v Libanone a postúpil na jeho území najďalej od roku 2000.
Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa na rokovaniach v USA v noci na štvrtok dohodli na implementácii prímeria. Jeho podmienkou je úplné zastavenie útokov zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktoré je pod vplyvom Iránu. Skupina sa tiež má stiahnuť z južného Libanonu.