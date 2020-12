Tohtoročnú laureátku Nobelovej ceny opäť uväznili v Iráne

Štokholm 3. decembra (TASR) - Slávnostné odovzdávanie tzv. alternatívnych Nobelových cien (Right Livelihood Awards) sa vo štvrtok v uskutočnilo v Štokholme. Stalo sa tak deň po tom, ako v Iráne opäť uväznili tohtoročnú laureátku, ľudskoprávnu aktivistku a právničku Nasrín Sotúdeovú. Informovala o tom nadácia Right Livelihood Award Foundation na svojej webovej stránke.



Sotúdeová získala toto ocenenie za "nebojácny aktivizmus spojený s veľkým osobným rizikom, ktorým presadzovala politické slobody a ľudské práva v Iráne".



Počas virtuálneho odovzdávania cien Sotúdeovú predstavila švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová a následne aj iránska laureátka Nobelovej ceny za mier z roku 2003 Širín Ebadiová.



"Nasrín a všetci politickí väzni a väzni svedomia v Iráne musia byť oslobodení," povedala Ebadiová vo vopred nahratom videu. Samotná laureátka sa za cenu poďakovala prostredníctvom zvukového záznamu.



Sotúdeovú (57) vlani v marci odsúdili na sedem rokov väzenia za to, že verejne podporila protestné akcie proti povinnému noseniu hidžábov - ženských šatiek na zakrytie hlavy.



Sotúdeovú iránske úrady v novembri dočasne prepustili, a to niekoľko týždňov po tom, čo bola hospitalizovaná v dôsledku vyhlásenej hladovky. Týmto protestom chcela Sotúdeová dosiahnuť prepustenie viacerých politických väzňov počas zhoršujúcej sa pandemickej situácie v Iráne. Informáciu o jej opätovnom uväznení priniesla v stredu televízna stanica al-Džazíra.



Ostatní tohtoroční laureáti sa na ceremónii zúčastnili na diaľku prostredníctvom videospojenia.



Bryanovi Stenvensonovi udelila švédska nadácia cenu za "jeho inšpiratívne úsilie o reformu systému trestného súdnictva v USA a v boji za odstránenie rasovej nespravodlivosti".



Bieloruskému aktivistovi Alesovi Bjaljackému a bieloruskej ľudskoprávnej organizácii Viasna udelili alternatívnu Nobelovu cenu "za ich rozhodný boj za nastolenie demokracie a ľudských práv v Bielorusku".



Za "nepretržité odhodlanie chrániť domorodé komunity pred vykorisťovaním a plienením" získala túto cenu aj nikaragujská environmentálna aktivistka a bojovníčka za práva pôvodných obyvateľov Lottie Cunninghamová Wrenová.



"Tohtoročný výber laureátov zdôrazňuje globálne rastúce hrozby pre demokraciu," uviedol niekdajší nemecký europoslanec a filantrop Jakob von Uexküll.



Alternatívne Nobelove ceny udeľuje od roku 1980 nadácia Right Livelihood Award Foundation práve z iniciatívy von Uexkülla ako ocenenie za angažovanie sa v oblasti ľudských práv, verejného zdravia a dobrého spravovania spoločnosti.



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch mohol v rámci "otvoreného procesu" navrhnúť kandidátov v podstate ktokoľvek.



Každý zo štyroch tohtoročných laureátov, ktorých vybrala medzinárodná porota, dostane aj finančnú odmenu vo výške milión švédskych korún (zhruba 95.000 eur).