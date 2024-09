Odpálenie rakety smerom na Tel Aviv považuje Izrael za eskaláciu

Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu predpoludním oznámila, že podniká "rozsiahle" útoky v južnom Libanone a v údolí Bikáa na východe Libanonu. Bližšie podrobnosti o tejto operácii oznámi neskôr, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a webu The Times of Israel (TOI).



Armáda židovského štátu krátko pred zverejnením správy o novej vlne útokov v Libanone priznala, že raketa odpálená proiránskym militantným hnutím Hizballáh vôbec po prvýkrát doletela až do oblasti Tel Avivu. Následne ju však už zneškodnila izraelská protivzdušná obrana, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hovorca izraelskej armády Nadav Šošani doplnil, že odpálenie rakety zem-zem na Tel Aviv bolo zo strany Hizballáhu "eskaláciou".



"Hizballáh sa rozhodne snaží eskalovať situáciu... toto je len časť toho," upozornil Šošani a dodal, že jednotky Hizballáhu sa "pokúšajú terorizovať stále viac ľudí".



Izraelská armáda na brífingu potvrdila, že jej jednotky zasiahli zariadenie, ktoré raketu zem-zem odpálilo z oblasti Nafachíja v južnom Libanone.



Okrem toho izraelské bojové lietadlá počas noci na stredu podnikli sériu útokov na ciele Hizballáhu na libanonskom území. Podľa správy webu The Times of Israel (TOI) zásah dostali sklady zbraní, odpaľovacie zariadenia a ďalšie objekty využívané Hizballáhom.



Medzi zasiahnutými cieľmi bol napr. raketomet v juholibanonskom Tabníne, ktorý Hizballáh použil na odpálenie piatich rakiet na oblasť Karmelského pohoria na severe Izraela a na údolie Vádí Ára ležiace v strednej časti Izraela a asi 55 kilometrov severovýchodne od Tel Avivu.



Izraelská ofenzíva v Libanone trvá už tretí deň. Útoky si doteraz v Libanone vyžiadali viac než 500 obetí a vyše 1800 zranených. Pri útoku v Bejrúte prišiel v utorok o život aj vplyvný veliteľ Hizballáhu Ibráhím Kubajsí, ktorý velil raketovej divízii Hizballáhu poverenej odpaľovaním rakiet na izraelských civilistov.