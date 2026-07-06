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ODPÁLILI pamätník venovaný obetiam holokaustu
Záhradný pamätník je venovaný Amalie Jungovovej, ktorá žila v Mönchengladbachu, než ju v roku 1941 zavraždili nacisti.
Autor TASR
Berlín 6. júla (TASR) - Neznámi páchatelia odpálili výbušné zariadenie v západonemeckom meste Mönchengladbach pri pamätníku venovanom židovskej žene zavraždenej nacistami, oznámila v pondelok miestna polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Prípadom sa polícia začala zaoberať po tom, čo výbuch, ku ktorému došlo počas víkendu, poškodil drevený kvetináč, ktorý je súčasťou pamätného projektu „Amaliengarten“. (Ide o verejné spomienkové miesto, ktoré bolo vytvorené na počesť obetí holokaustu, pozn. TASR). Výbuch poškodil aj štyri autá zaparkované v blízkosti miesta.
Záhradný pamätník je venovaný Amalie Jungovovej, ktorá žila v Mönchengladbachu, než ju v roku 1941 zavraždili nacisti.
Polícia hľadá svedkov, ktorí si všimli podozrivú činnosť alebo vedia poskytnúť bližšie informácie o páchateľoch.
Prípadom sa polícia začala zaoberať po tom, čo výbuch, ku ktorému došlo počas víkendu, poškodil drevený kvetináč, ktorý je súčasťou pamätného projektu „Amaliengarten“. (Ide o verejné spomienkové miesto, ktoré bolo vytvorené na počesť obetí holokaustu, pozn. TASR). Výbuch poškodil aj štyri autá zaparkované v blízkosti miesta.
Záhradný pamätník je venovaný Amalie Jungovovej, ktorá žila v Mönchengladbachu, než ju v roku 1941 zavraždili nacisti.
Polícia hľadá svedkov, ktorí si všimli podozrivú činnosť alebo vedia poskytnúť bližšie informácie o páchateľoch.