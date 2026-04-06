Odpor voči vystúpeniu Kanyeho Westa na festivale Wireless rastie
Westovo európske turné sprevádzajú kontroverzie už od začiatku.
Londýn 6. apríla (TASR) — Poprední výrobcovia nápojov Pepsi a Diageo v nedeľu oznámili, že nebudú sponzormi hudobného festivalu Wireless, ktorý sa uskutoční v júli v Londýne. Dôvodom je účasť amerického rapera Kanyeho Westa, známeho svojimi antisemitskými vyhláseniami, ktorý má byť hlavnou hviezdou podujatia. Informovala o tom agentúra AFP.
Kontroverzný 48-ročný raper, v súčasnosti vystupujúci pod menom Ye, má v Londýne odohrať tri koncerty v rámci svojho európskeho turné. Hovorca spoločnosti Pepsi, ktorá bola hlavným sponzorom festivalu, pre agentúru AFP uviedol, že firma sa rozhodla stiahnuť z úlohy hlavného sponzora, konkrétny dôvod však neuviedol.
K bojkotu sa pridala aj spoločnosť Diageo, pod ktorú patria značky ako Johnnie Walker či Captain Morgan.
„Informovali sme organizátorov o našich obavách. V súčasnej situácii spoločnosť Diageo nebude sponzorovať festival Wireless 2026,“ potvrdil hovorca firmy pre AFP.
Organizátor festivalu, spoločnosť Live Nation, sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.
Oznámenie o účasti Kanyeho Westa vyvolalo vlnu kritiky zo strany židovských organizácií aj starostu Londýna Sadiqa Khana. Britská mimovládna organizácia Campaign Against Antisemitism (Kampaň proti antisemitizmu) vyzvala na sieti X premiéra Keira Starmera, aby nezostal len „pasívnym divákom“ a zakázal raperovi vstup do krajiny z dôvodu, že jeho prítomnosť nie je „vo verejnom záujme“.
Starmer pre denník The Sun uviedol, že je „veľmi znepokojujúce“, že Kanye West bol pozvaný na festival Wireless napriek jeho predchádzajúcim antisemitským výrokom a schvaľovanie nacizmu. Zdôraznil, že antisemitizmus v akejkoľvek podobe je neprijateľný a musí sa voči nemu rázne zakročiť.
Westovo európske turné sprevádzajú kontroverzie už od začiatku. Starosta Marseille Benot Payan vyhlásil, že raper nie je vítaný na júnovom koncerte v tomto francúzskom meste.
West vyjadril ľútosť nad svojimi výrokmi a pripísal ich bipolárnej poruche. „Nie som nacista ani antisemita. Milujem židovský ľud,“ povedal. Napriek tomu v máji 2025 vydal pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne skladbu Heil Hitler, ktorú následne zablokovali všetky hlavné streamovacie platformy.
