Odporca očkovania, šéf slobodných Herbert Kickl, dostal covid

Viedeň 15. novembra (TASR) - Šéf Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl, ktorý zastáva odmietavý postoj voči očkovaniu proti novému koronavírusu, bol pozitívne testovaný na covid. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na jeho príspevok na sociálnej sieti.



Bývalý minister vnútra Kickl v pondelok na Facebooku napísal, že on i jeho rodina zaznamenali už počas víkendu príznaky ochorenia COVID-19 a mali pozitívny antigénový test, ktorý si preverili i PCR testom.



"Je mi ľúto, že vás musím informovať o tom, že dnes som dostal správy od zdravotníckych úradov, že PCR test, ktorý som absolvoval včera, bol pozitívny," uviedol 53-ročný Kickl. Dodal, že teraz musí zostať 14 dní v karanténe. "Teraz to postihlo i mňa, rovnako ako mnohých ďalších predo mnou," dodal s tým, že má "mierne symptómy" a aktuálne nemá zvýšenú teplotu.



Kicklova krajne pravicová strana dlhodobo kritizuje protipandemické opatrenia rakúskej vlády, ktoré považuje za obmedzovanie slobody občanov.



Začiatkom novembra predstavil Kickl "Plán B" na boj proti covidu, ktorého podstatou je, že namiesto očkovania je potrebné sa zamerať na včasnú liečbu tohto ochorenia. Spomínal tiež, že na liečbu by sa mohol používať liek ivermektín. Ide však o liek, ktorý Európska lieková agentúra (EMA) na liečbu covidu neodporúča mimo rámca dobre navrhnutých klinických štúdií.



Vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených, ako aj lekári antivaxerské postoje Kickla a ostro odsudzujú.



Šéf slobodných napriek tomu, že sám nakazil, vyzval ľudí, aby sa zúčastnili na demonštrácii proti tohtotýždňovému zavedeniu lockdownu pre neočkovaných, ktorá sa má konať budúcu sobotu vo Viedni, uviedla televízia ORF.