Odporcovia dali podnet na coming out dcéry kamerunského prezidenta

Yaoundé 10. júla (TASR) - Skupina odporcov LGBTQ+ ľudí v Kamerune podala sťažnosť na dcéru kamerunského prezidenta Paula Biyu, ktorá prostredníctvom statusu na sociálnych sieťach oznámila, že má vzťah s osobou rovnakého pohlavia. V Kamerune sú pritom sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia nezákonné a trestajú sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov, informovala v stredu agentúra AFP.



Brenda Biyaová na znak odporu voči svojej rodnej krajine zverejnila 30. júna - v posledný deň mesiaca hrdosti na príslušnosť k LGBTQ+ - fotografiu, na ktorej sa bozkáva so svojou partnerkou.



Združenie proti "dekriminalizácii homosexuality", ktoré má v Kamerune údajne 5000 členov, podalo 9. júla na prezidentovu dcéru podnet na prokuratúru pre "propagáciu a podnecovanie k praktizovaniu homosexuality".



V už vymazanom príspevku Brenda Biyaová uviedla: "Som do teba blázon a chcem, aby to svet vedel."



Jej otec, 91-ročný líder Kamerunu, na toto priznanie a vyznanie nereagoval, ale tamojšie médiá už medzičasom odsúdili "pokrytectvo" hlavy štátu.



Vymazanie svojho príspevku na sieti Instagram Brenda Biyaová zdôvodnila tým, že naň dostala veľa negatívnych komentárov, urážok a kritiky, ale aj podporné reakcie od LGBTQ+ komunít.



Alice Nkomová, kamerunská právnička špecializujúca sa na obhajobu LGBTQ+ ľudí, pripomenula, že Brenda Biyaová "riskovala, keď sa postavila proti svojmu otcovi a prezidentovi". Právnička dodala, že ide o otázku ľudských práv, takže ľudia by mali Brendu podporiť, aby umocnili jej posolstvo.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v roku 2022 odsúdila "násilie a zneužívanie", ktorému sú LGBTQ+ ľudia v Kamerune bežne vystavovaní.