Odporcovia justičnej reformy sa vydali na pochod do Jeruzalema

Jeruzalem 19. júla (TASR) - Izraelská polícia počas protestov proti justičnej reforme, ktoré sa v utorok konali po celom Izraeli, zatkla za narušovanie verejného poriadku 45 ľudí, informovala v stredu agentúra AP. Pri stretoch s políciou bolo niekoľko ľudí zranených, dodal spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Potýčky s políciou pokračovali na mnohých miestach aj počas noci na stredu, pričom na stredu sú zvolané ďalšie protestné akcie.



Na podporu protivládnych protestov vedenie izraelského lekárskeho združenia vyhlásilo na stredu ráno varovný štrajk, ktorý sa uskutoční od 08.30 h do 10.30 h miestneho času. Lekári budú v tomto čase poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



Časť lekárov sa však vyslovila proti štrajku a zverejnila vyhlásenie, v ktorom svojich kolegov žiadajú nespájať svoj politický názor s odbornou praxou.



V snahe rozohnať skupiny demonštrantov, ktorí v utorok v Tel Avive zablokovali diaľnicu Ajalon, polícia použila vodné delá a jazdnú políciu. Diaľnica bola znovu otvorená v utorok pred polnocou.



Na miesto tohto protestu prišiel aj krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, ktorý je zodpovedný za políciu.



Vzhľadom na to, že Ben-Gvir vyzval na tvrdé policajné zásahy proti demonštrantom, zhromaždení ho "vítali" pokrikmi "Terorista". Denník TOI na margo toho pripomenul, že minister bol v minulosti viackrát súdený za podporu extrémistickej strany Kach.



K násilným zrážkam s políciou došlo aj v Jeruzaleme, keď sa demonštranti pokúšali prebiť cez políciu na ulicu, kde má premiér Benjamin Netanjahu svoju súkromnú rezidenciu. Polícia im v tom zabránila.



Odporcovia vládnej reformy justície sa v utorok zhromažďovali na železničných staniciach po celom Izraeli, čo spôsobilo narušenie dopravy počas popoludňajšej dopravnej špičky.



V Tel Avive i ďalších mestách polícia demonštrantom - i novinárom - zakázala vstup na nástupištia a izraelské železnice nakrátko nariadili, aby vlaky na jednej z rušných staníc ani nezastavovali - s odôvodnením, že protest predstavuje nebezpečenstvo.



Okrem toho sa stovky aktivistov vrátane lídrov masového hnutia v noci na stredu vydali na nočný pochod po diaľnici z Tel Avivu smerom na Jeruzalem. Skupina plánovala prenocovať v Parku Ariela Šarona a pokračovať v pochode skoro ráno.



Do Jeruzalema, vzdialeného približne 65 kilometrov od Tel Avivu, by pochod podľa plánov organizátorov mal doraziť v piatok popoludní, aby sa jeho účastníci mohli zúčastniť na prípadnom nedeľňajšom hlasovaní v Knesete o vládnom návrhu reformy súdnictva, ktorý de facto ruší dohľad justície nad exekutívou.



O situácii v Izraeli v utorok vo Washingtone diskutovali prezidenti oboch krajín Jicchak Herzog a Joe Biden. Herzog v Bielom dome vyhlásil, že viac ako polroka trvajúce protesty sú dôkazom prekvitajúcej izraelskej demokracie, a prisľúbil, že zintenzívni úsilie o dosiahnutie kompromisnej dohody, doplnil TOI.