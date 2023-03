Odporcovia justičnej reformy v Izraeli prehradili diaľnicu

Jeruzalem 1. marca (TASR) - Demonštranti v Izraeli prehradili v stredu diaľnicu z Tel Avivu do Jeruzalema. Ich protestná akcia sa koná v deň, keď by mal izraelský parlament pokračovať v schvaľovaní spornej reformy súdnictva, ktorá podľa kritikov ohrozuje demokraciu a nezávislosť justície.



Ako napísala agentúra Reuters, protestujúci skandovali: "Izrael nie je diktatúra, Izrael nie je Maďarsko!" a mávali modro-bielymi izraelskými vlajkami, informuje TASR.



Očakáva sa, že demonštrácie sa v stredu uskutočnia po celej krajine. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir však vopred avizoval, že nedovolí "vzburu" ani akcie "anarchistov", ktorí by blokovali cesty.



Reformu súdnictva predložila koaličná vláda premiéra Benjamina Netanjahua v januári. Jej súčasťou je aj to, že vláda získa rozhodujúci vplyv pri výbere sudcov. Obmedzia sa aj právomoci Najvyššieho súdu, napríklad jeho právo rušiť právne predpisy alebo vydávať verdikt proti výkonnej moci.



Kritici tvrdia, že vládou navrhované zmeny by výrazne oslabili nezávislosť súdnictva, keďže Izrael nemá písanú ústavu a iba jednu komoru parlamentu, ktorú ovláda vládna koalícia.



Výbor Knesetu pre ústavu, spravodlivosť a právo by mal v stredu predbežne schváliť ďalšie návrhy v pláne reformy súdnictva.



Izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorého úloha je prevažne ceremoniálna, už v súvislosti s tzv. reformou súdnictva opakovane varoval, že Izrael je na pokraji "ústavného a sociálneho kolapsu", a snaží sa sformulovať kompromisné riešenie pre vládou iniciované zmeny.



Navrhované zmeny sa síce ešte nestali zákonom, ale už teraz majú vplyv na kurz izraelského šekela. Niektorí západní spojenci zasa signalizovali obavy o "zdravie" demokracie Izraela, ak vláda túto revíziu justičného systému napokon presadí.



Kým premiér Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, tvrdí, že navrhované zmeny obnovia rovnováhu medzi jednotlivými zložkami vlády a podporia podnikanie, ekonómovia a právni experti oponujú, že to povedie k izolácii Izraela a bude mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku.