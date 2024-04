Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

Varšava 14. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu vydali na pochod ulicami Varšavy, aby protestovali proti vládou navrhovanej liberalizácii prísnych pravidiel na vykonávanie interrupcií.



Ako informovala agentúra AP, mnohí účastníci pochodu v centre mesta tlačili kočíky s deťmi, iní niesli bielo-červené poľské vlajky či plagáty zobrazujúce ľudský plod v maternici.



Katolícka cirkev v Poľsku vyzvala, aby sa nedeľa stala dňom modlitieb "na obranu počatého života", a podporila pochod organizovaný pro-life hnutím.



"Vzhľadom na podporu potratov v posledných mesiacoch bude pochod vzácnou príležitosťou ukázať našu podporu ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť," uviedla vo vyhlásení federácia hnutí za život.



Reagovali takto na prebiehajúcu verejnú diskusiu o krokoch, ktoré poľská vláda premiéra Donalda Tuska podniká v záujme liberalizácie prísneho interrupčného zákona, ktorý svojho času prijala predchádzajúca konzervatívna vláda.



Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá: poslanci Sejmu budú pracovať na štyroch samostatných návrhoch zákonov.



Dva z nich navrhujú legalizáciu interrupcií do 12. týždňa tehotenstva - v súlade s európskymi normami. Ďalší navrhuje dekriminalizáciu pomoci žene pri umelom prerušení tehotenstva. Štvrtý zachováva zákaz interrupcií vo väčšine prípadov, ale umožnil by ukončiť tehotenstvo, ak by bol plod poškodený. Toto právo v roku 2020 eliminovalo rozhodnutie ústavného súdu.



Predpokladá sa, že prípravy návrhov zákona zaberú týždne alebo aj mesiace. Súčasne sa očakáva, že konzervatívny prezident Andrzej Duda, ktorého funkčné obdobie trvá ešte rok, ich bude vetovať. Takto postupoval aj v marci, keď vetoval návrh zákona, ktorý by sprístupnil voľný predaj núdzovej antikoncepcie pre ženy a dievčatá od 15 rokov.



V súčasnosti sú interrupcie v Poľsku povolené iba v prípadoch znásilnenia alebo incestu, alebo ak je ohrozený život alebo zdravie ženy.



AP vo svojej správe približuje, že podľa poľského ministerstva zdravotníctva bolo v roku 2022 v poľských nemocniciach vykonaných 161 interrupcií. Zástancovia potratov však odhadujú, že potrat v Poľsku každoročne podstúpi približne 120.000 žien - väčšinou užitím tzv. interrupčných tabletiek zakúpených v zahraničí.



V Poľsku pritom platí, že ženy, ktoré sa samy pokúsia o umelé prerušenie tehotenstva, nie sú potrestané, ale každému, kto im pomáha, môže hroziť až trojročné väzenie.



Zástancovia ochrany reprodukčných práv tvrdia, že výsledkom tohto stavu je, že lekári odmietajú ženy aj v prípadoch, keď by interrupcia bola legálna. Lekári sa totiž obávajú prípadných právnych následkov pre seba samých.