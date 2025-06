Odporcovia Orbánovej vlády sa opäť zišli na zhromaždení v Budapešti

Budapešť 11. júna (TASR) - Približne 15.000 ľudí sa v utorok zišlo v Budapešti na zhromaždení, ktoré jeho organizátori označili za začiatok hnutia odporu proti vláde populistického premiéra Viktora Orbána. Podľa agentúry AP o tom píše TASR.



K demonštrantom sa pridali známe osobnosti z oblasti kultúry a médií. Väčšina rečníkov kritizovala to, čo vnímajú ako čoraz viac nedemokratické správanie sa vlády a niektorí tvrdili, že korupcia zvýhodňuje ľudí s väzbami na Orbánovu stranu Fidesz.



Csaba Bogos ako jeden z rečníkov zdôraznil, že krajina patrí tým, ktorí majú odvahu myslieť slobodne a veria v spoločnú budúcnosť, nie tým, ktorí ju zneužívajú pre svoje mocenské záujmy.



AP pripomenula, že Orbánova vláda nedávno prijala zákon a ústavný dodatok, ktoré zakazujú verejné podujatia na podporu LGBTQ+ ľudí a umožňujú používanie technológie rozpoznávania tváre na potláčanie protestov. Vyvolalo to obvinenia z autoritárskych tendencií.



Rečníci varovali aj pred návrhom zákona, ktorý by umožnil vláde cenzurovať a sledovať kritické médiá a mimovládne organizácie, čím by prakticky skončila nezávislá žurnalistika a občianska sloboda v Maďarsku. Tento návrh bol odložený na jesenné zasadnutie parlamentu.



Pod otvorený list za jeho stiahnutie z rokovania sa podpísalo vyše 80 európskych spravodajských médií, podľa ktorých by zákon porušoval hodnoty EÚ a bol v rozpore s jej legislatívou. Jeden z rečníkov označil tento zákon za nástroj na potláčanie opozície a upevňovanie moci Fideszu, píše AP.



Hudobník Dénes Sallai vo svojom príhovore vyjadril nádej, že podpora Orbána slabne. „Väčšina ľudí už má dosť tohto režimu a zdá sa, že existuje reálna šanca, že na budúci rok, po 16 rokoch, Fidesz nebude tou stranou, ktorá zostaví vládu,“ vyhlásil Sallai.