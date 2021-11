Odporcovia prevratu v Sudáne sa pripravujú na občiansku neposlušnosť

Chartúm 6. novembra (TASR) - Odporcovia vojenskej vlády v Sudáne sa pripravovali v sobotu na dvojdňovú kampaň občianskej neposlušnosti. Do Sudánu zároveň cestujú predstavitelia Ligy arabských štátov s cieľom zmierniť napätie v krajine, kde v októbri armáda rozpustila civilnú vládu.



Ako píše agentúra AFP, sudánske odbory a občianske združenia vyzvali protestujúcich, aby vyšli do ulíc v sobotu večer a dali najavo svoj nesúhlas s vojenskou juntou.



"Žiadne vyjednávanie, žiadne partnerstvo, žiadna legitimita," napísali tieto organizácie na Twitteri, pričom obyvateľov Sudánu vyzvali, aby v priebehu nedele a pondelka praktizovali "úplnú občiansku neposlušnosť".



Počas celoštátnych protivládnych demonštrácií zahynulo už najmenej 14 protestujúcich a 300 utrpelo zranenia, vyplýva z údajov nezávislého ústredného výboru sudánskych lekárov.



V priebehu soboty by mali do tejto africkej krajiny pricestovať predstavitelia Ligy arabských štátov (LAŠ), aby sa pokúsili sprostredkovať politickú dohodu medzi sudánskou armádou a civilnými lídrami. Všetky doterajšie pokusy túto dohodu sprostredkovať zlyhali, pripomína AFP.



"Delegácia (LAŠ) sa stretne s rôznymi sudánskymi politickými lídrami... s cieľom podporiť úsilie prekonať súčasnú politickú krízu," uviedla táto panarabská organizácia.



Podľa izraelských médií sa súčasnú krízu snažia vyriešiť aj predstavitelia židovského štátu. Sudán vlani podpísal s Izraelom dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov, pripomína AFP.



Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil v pondelok 25. októbra tento orgán fungujúci dovtedy ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Burhán taktiež nechal zadržať viacerých politických predstaviteľov.



Vo štvrtok však nariadil prepustenie štyroch zajatých ministrov zvrhnutej vlády. Armáda zároveň v tento deň oznámila skoré vytvorenie nového kabinetu. K prepusteniu ministrov došlo krátko po tom, ako Burhánovi telefonoval generálny tajomník OSN António Guterres a vyzval ho na "urýchlené nastolenie ústavného poriadku".