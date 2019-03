Odporcovia Vučiča vtrhli do budovy štátnej televízie v Belehrade

Demonštranti sa dožadovali slobodných médií a spravodlivých rámcových podmienok pre voľby.

Belehrad 17. marca (TASR) - Skupina demonštrantov protestujúcich v Belehrade proti vláde srbského prezidenta Aleksandara Vučiča vtrhla v sobotu do budovy štátnej televízie RTS, ktorej spravodajstvo považujú za výrazne tendenčné. Pravidelný protest, ktorý sa konal už 15. víkend po sebe, opäť prilákal tisíce ľudí, informovali tlačové agentúry DPA a AP.



Demonštranti sa dožadovali slobodných médií a spravodlivých rámcových podmienok pre voľby. Videozábery zverejnené na facebookovej stránke protestného hnutia zachytávajú vniknutie do sídla RTS v centre Belehradu, odkiaľ sa snažila protestujúcich vyhnať poriadková polícia.



Medzi niekoľkými desiatkami ľudí, ktorí sa dostali do budovy, boli aj viacerí opoziční lídri vrátane Boška Obradoviča, predsedu pravicovo-radikálneho hnutia Dveri. Niektorí z nich vyhlasovali, že neodídu, kým nedostanú priestor v hlavných večerných správach.



Podľa AP išlo o prvý vážnejší incident v rámci niekoľko mesiacov trvajúcich pokojných protestov proti Vučičovi, populistickému politikovi obviňovanému z autokratického spôsobu vládnutia.



Protesty sa začali vlani v decembri po tom, ako násilníci zbili opozičného politika Borka Stefanoviča. Opozícia pripisuje vinu za túto udalosť spoločenskej atmosfére zastrašovania a násilia, ktorú podľa nej vyvoláva vládna koalícia vedená Vučičovou Srbskou pokrokovou stranou (SNS).



Demonštrácia proti hlave štátu sa konala v sobotu aj v susednej Čiernej Hore, kde vyšlo do ulíc hlavného mesta Podgorica približne 10.000 ľudí. Čiernohorský prezident Milo Djukanovič, ktorému vyčítajú systematickú korupciu a kupovanie si voličských hlasov, podobne ako Vučič odmieta výzvy na odstúpenie z funkcie.