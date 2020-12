Odporcovia výstavby tunela protestovali v lokalite Stonehenge

Londýn 6. decembra (TASR) - Prehistorický pamätník Stonehenge v južnom Anglicku v sobotu uzatvorili pre návštevníkov po tom, ako desiatky demonštrantov neoprávnene vnikli do lokality v rámci protestu proti kontroverznému plánu na vybudovanie cestného tunela v blízkosti pamiatky. Informovala o tom agentúra AP.



Protestujúci, ktorí sa označili za alianciu miestnych obyvateľov, ekológov, aktivistov, archeológov a vyznávačov pohanského náboženstva, sa zhromaždili v Stonehenge okolo poludnia.



Organizácia English Heritage, ktorá spravuje stovky historických pamiatok, krátko potom rozhodla zavrieť Stonehenge pre návštevníkov a vyhlásila, že je v rozpore so zákonom, aby ktokoľvek vstúpil do pamiatkovej oblasti bez jej súhlasu.



"Aj keď rešpektujeme právo ľudí na pokojné demonštrácie, nebudeme tolerovať správanie, ktoré narúša a ohrozuje lokalitu a ľudí, ktorí ju navštevujú alebo tam pracujú," uviedla hovorkyňa English Heritage.



Miestna polícia oznámila, že "malý" protest "sa odohral pokojne" a že nikoho nezadržala. "Aj keď sme radi, že protest bol pokojný a rýchlo sa skončil, chceme verejnosti pripomenúť, že neoprávnené vniknutie ku kameňom je v rozpore so zákonom," uviedla polícia vo vyhlásení.



Protest sa odohral necelý mesiac po tom, ako vláda schválila plán na výstavbu tunela v hodnote 1,9 miliardy eur. Dôvodom výstavby je napriek ostrej kritike zo strany archeológov a druidov uvoľnenie dopravných zápch v danej oblasti.



Stonehenge, 5000-ročný kruh z gigantických blokov kameňa na juhozápade Anglicka, je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií v krajine; lokalitu vlani navštívilo 1,6 milióna ľudí.